▲ La actriz Angelina Jolie es la más reciente celebridad que desea mudarse de Estados Unidos y poner en venta su casa de Los Ángeles. De acuerdo con la revista People, Jolie planea irse en cuanto sus hijos Knox y Viv cumplan 18 años, en 2026. La estrella de Hollywood se unirá a la lista de famosos que se mudaron o consideran irse tras el regreso de Donald Trump al Despacho Oval. Imagen de la intérprete en el 81 Festival Internacional de Cine de Venecia 2024. Foto Afp