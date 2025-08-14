Angelina Jolie se mudará de EU por las políticas de Trump
▲ La actriz Angelina Jolie es la más reciente celebridad que desea mudarse de Estados Unidos y poner en venta su casa de Los Ángeles. De acuerdo con la revista People, Jolie planea irse en cuanto sus hijos Knox y Viv cumplan 18 años, en 2026. La estrella de Hollywood se unirá a la lista de famosos que se mudaron o consideran irse tras el regreso de Donald Trump al Despacho Oval. Imagen de la intérprete en el 81 Festival Internacional de Cine de Venecia 2024.Foto Afp
Periódico La Jornada
Jueves 14 de agosto de 2025, p. 9
