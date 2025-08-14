Ap y Europa Press

Jueves 14 de agosto de 2025

Washington. La deuda nacional bruta del gobierno de Estados Unidos superó 37 billones de dólares, cifra récord que pone de relieve el rápido aumento de los pasivos de la mayor economía del mundo, lo que genera mayores presiones sobre los contribuyentes.

El más reciente informe del Departamento del Tesoro, emitido el martes, precisa que la deuda federal bruta está compuesta de 29.64 billones de dólares de deuda pública y 7.36 billones de dólares en deuda intragubernamental, lo que sitúa los pasivos en torno a 123 por ciento del producto interno bruto (PIB).

“Este nivel de endeudamiento supera el PIB de China y de toda la eurozona en conjunto”, advirtieron especialistas de la Fundación Peterson, y destacaron que como proporción del PIB, los niveles de deuda de Estados Unidos son comparables a los del final de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de encontrarse en expansión económica y en relativa paz.

Las proyecciones de enero de 2020 de la Oficina de Presupuesto del Congreso preveían que la deuda federal bruta superaría 37 billones de dólares después del año fiscal 2030. Sin embargo, creció más rápido de lo esperado debido a la pandemia de covid-19 que comenzó en 2020 y que paralizó gran parte de la economía de Estados Unidos, e hizo que el gobierno federal usara extensamente el crédito durante los mandatos del entonces presidente Donald Trump y del ex presidente Joe Biden para estabilizar la economía nacional y apoyar la recuperación.