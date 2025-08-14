▲ La diputada morenista Dolores Padierna; María del Carmen Bonilla, nueva subsecretaria de Hacienda; Omar Reyes Colmenares, nuevo titular de la UIF, y el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, durante la sesión de ayer en la Comisión Permanente. Foto Germán Canseco

Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 19

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “no será instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia”, aseguró Omar Reyes Colmenares, quien ayer fue ratificado por unanimidad como titular de ese órgano por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Senadores y diputados ratificaron también el nombramiento presidencial de María del Carmen Bonilla Rodríguez al frente de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Publico, por 22 votos a favor y nueve abstenciones.

El proceso fue desahogado en poco más de cuatro horas, pues mientras en la sesión de la Comisión Permanente se daba entrada al oficio de la presidenta Claudia Sheinbaum con los nombramientos, ambos funcionarios comparecían en otro salón y poco después el dictamen se votó en tribuna, donde los designados rindieron protesta.

La UIF “combatirá enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como las redes de corrupción que desvían recursos públicos o permiten el enriquecimiento indebido de funcionarios” y lo hará “con apego a la legalidad, con imparcialidad y respeto a los principios constitucionales”, expuso Reyes Colmenares ante legisladores de la tercera Comisión de la Permanente.

La capacidad de la UIF para rastrear y congelar cuentas vinculadas con ilícitos , dijo, “permitirá cortar de raíz el flujo de dinero que sostiene el delito, impidiendo que los grupos criminales sigan operando y reduciendo el daño que causan a las familias mexicanas”, expuso