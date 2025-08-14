The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 18

El bitcóin alcanzó un nuevo máximo al cotizar en 124 mil 60 dólares por unidad, según datos de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo. Esta alza se produce después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para permitir que las monedas digitales se incluyan en las inversiones de los planes de jubilación. A mediados de julio, este activo tocó un pico de alrededor de 123 mil dólares. La imagen, en Hong Kong. Más en https://bit.ly/4mKYIqz.