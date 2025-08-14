Economía
Ver día anteriorJueves 14 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/14. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Economía/El Bitcóin cruza el umbral de los 124 mil dólares/
A nterior
S iguiente
 
El Bitcóin cruza el umbral de los 124 mil dólares
Foto
Foto Ap
 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de agosto de 2025, p. 18

El bitcóin alcanzó un nuevo máximo al cotizar en 124 mil 60 dólares por unidad, según datos de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo. Esta alza se produce después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para permitir que las monedas digitales se incluyan en las inversiones de los planes de jubilación. A mediados de julio, este activo tocó un pico de alrededor de 123 mil dólares. La imagen, en Hong Kong. Más en https://bit.ly/4mKYIqz.

A nterior
S iguiente