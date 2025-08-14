L

a publicación de los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (Enigh) ha permitido reconocer el impacto de las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre la desigualdad. Dos datos son importantes en la Enigh de 2024: la comparación entre los ingresos del decil más pobre con los del más rico para 2016 y 2024, que pasaron de 21 a 14 veces, y el coeficiente de Gini con transferencias en esos mismos años, cuyo registro pasó de 0.449 a 0.391. En ambos indicadores, la reducción de la desigualdad es notable. Reconociendo esto, conviene matizarlo contrastándolo con otra fuente, como la World Inequality Database (WID), que produce información relevante en materia de desigualdad.

La Enigh 2024 ofrece, además, información muy valiosa para conocer la situación y evolución reciente del ingreso de los hogares mexicanos. Por ejemplo, el ingreso promedio del hogar mexicano en 2024 fue de 27 mil 307 pesos mensuales. La desagregación de este ingreso promedio indica que 65.6 por ciento provino del ingreso por trabajo; 17.7 de transferencias como jubilaciones, remesas, becas y donativos; otro 11.6 resultó de estimar el costo del alquiler de vivienda y el restante 4.9 por ciento corresponde a ingresos por renta de la propiedad.

El ingreso de 2024 fue 21.7 por ciento mayor que el registro de 2018. La explicación de este aumento es clara. Se ha elevado la importancia de las remuneraciones al trabajo por tres razones: los incrementos en términos reales de los salarios mínimos generales y profesionales, derivados de acuerdos logrados entre el gobierno y los representantes patronales; las buenas condiciones del mercado laboral han auspiciado que se incrementen los salarios contractuales, y los cambios en la legislación laboral, como la eliminación de la subcontratación. Por esto, el peso de las remuneraciones al trabajo llegaron a 65.6 por ciento. Las transferencias crecieron de 15.3 por ciento en 2018 a 17.7 en 2024. Los aportes del gobierno importan, pero importan más los salarios y sueldos que se pagan.

La Enigh desagrega el ingreso de los hogares en 10 partes iguales, en deciles. Para conocer la distribución, se comparan los extremos: el decil X, de mayores ingresos, con el decil I, de menor ingreso. Esta comparación señala en 2016 que los más ricos tuvieron ingresos 20.6 veces superiores que los de los más pobres. En 2024 fue 14.1 veces superiores. La explicación de esta disminución de la distancia es que el ingreso promedio del decil I a precios de 2024 aumentó 36.4 por ciento; en tanto, el del decil X disminuyó 7.6 por ciento.