Jueves 14 de agosto de 2025, p. a31
El América mantiene su paso perfecto en el torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil, tras imponerse ayer 3-0 ante el Puebla, en duelo disputado en el estadio Ciudad de los Deportes, el cual se retrasó media hora por tormenta eléctrica.
Cuando el tiempo lo permitió, la española Bruna Vilamala abrió el marcador al minuto 6 con un remate de cabeza en el área chica que resultó inatajable para la guardameta Silvia Machuca. Los feroces ataques de las de Coapa no cesaron y, minutos después, la ex jugadora del Barcelona firmó su doblete al aprovechar un error de Machuca (12), quien le entregó el esférico en su intento por despejar.
En el segundo tiempo, la historia del partido no cambió y cerca del final Montserrat Saldívar arrastró el balón por la banda derecha para vulnerar con un violento disparo raso la portería rival.
Con este resultado, América se mantiene de líder del certamen con 18 puntos al registrar seis victorias en el mismo número de juegos disputados con un asombroso registro de 24 goles a favor por uno en contra. En tanto, Tigres se encuentra en la segunda posición con 16 unidades, seguido de Toluca, con la misma cantidad de puntos.
En la siguiente jornada, las Águilas se medirán ante Pumas, mientras Puebla visitará a Mazatlán.