▲ Las Águilas registran seis victorias al hilo y son superlíderes en el torneo Apertura 2025 con 18 puntos. Foto @Américafemenil

De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. a31

El América mantiene su paso perfecto en el torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil, tras imponerse ayer 3-0 ante el Puebla, en duelo disputado en el estadio Ciudad de los Deportes, el cual se retrasó media hora por tormenta eléctrica.

Cuando el tiempo lo permitió, la española Bruna Vilamala abrió el marcador al minuto 6 con un remate de cabeza en el área chica que resultó inatajable para la guardameta Silvia Machuca. Los feroces ataques de las de Coapa no cesaron y, minutos después, la ex jugadora del Barcelona firmó su doblete al aprovechar un error de Machuca (12), quien le entregó el esférico en su intento por despejar.