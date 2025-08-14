▲ Luego de dos años lejos de las canchas, la estadunidense de 45 años será la segunda tenista de mayor edad que participe en el torneo de Flushing Meadows. Foto @venuswilliams

Jueves 14 de agosto de 2025

Nueva York. Venus Williams regresará a un Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos luego de una ausencia de dos años. La estadunidense recibió una invitación de comodín para competir en individuales en Flushing Meadows a los 45 años.

Será la tenista de mayor edad en singles en el torneo desde Renee Richards, quien tenía 47 años en 1981, según la Federación Internacional de Tenis.

Venus posee siete títulos importantes de individuales, incluyendo los Abiertos de Estados Unidos de 2000 y 2001, además de otros 14 en dobles femeninos, todos ganados con su hermana menor, Serena, y dos en dobles mixtos.

La ocasión más reciente que Williams participó en un Grand Slam fue en el Abierto de Estados Unidos de 2023, donde perdió en primera ronda. No ha ganado un partido individual allí desde 2019.

Cuando Williams regresó al tour el mes pasado en el DC Open para su primer partido en 16 meses, un periodista le preguntó si sería algo único o si había planes para otros torneos.

“Sólo estoy aquí por ahora, ¿y quién sabe?”, respondió entonces. “Quizás haya más, pero ahora mismo estoy centrada en esto. No he jugado en un año. No tengo duda de que puedo desplegar mi tenis, pero obviamente, al volver a los partidos, lleva tiempo cogerle el ritmo. Sin duda, creo que jugaré bien. Sigo siendo la misma tenista. Soy una gran pegadora. Golpeo fuerte. Esa es mi marca.”