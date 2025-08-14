Jueves 14 de agosto de 2025, p. a12
Nueva York. Venus Williams regresará a un Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos luego de una ausencia de dos años. La estadunidense recibió una invitación de comodín para competir en individuales en Flushing Meadows a los 45 años.
Será la tenista de mayor edad en singles en el torneo desde Renee Richards, quien tenía 47 años en 1981, según la Federación Internacional de Tenis.
Venus posee siete títulos importantes de individuales, incluyendo los Abiertos de Estados Unidos de 2000 y 2001, además de otros 14 en dobles femeninos, todos ganados con su hermana menor, Serena, y dos en dobles mixtos.
La ocasión más reciente que Williams participó en un Grand Slam fue en el Abierto de Estados Unidos de 2023, donde perdió en primera ronda. No ha ganado un partido individual allí desde 2019.
Cuando Williams regresó al tour el mes pasado en el DC Open para su primer partido en 16 meses, un periodista le preguntó si sería algo único o si había planes para otros torneos.
“Sólo estoy aquí por ahora, ¿y quién sabe?”, respondió entonces. “Quizás haya más, pero ahora mismo estoy centrada en esto. No he jugado en un año. No tengo duda de que puedo desplegar mi tenis, pero obviamente, al volver a los partidos, lleva tiempo cogerle el ritmo. Sin duda, creo que jugaré bien. Sigo siendo la misma tenista. Soy una gran pegadora. Golpeo fuerte. Esa es mi marca.”
Avanzan favoritos en Cincinnati
La polaca Iga Swiatek sigue con su plácido andar en el torneo WTA 1000 de Cincinnati, donde ayer se instaló en cuartos final tras una fácil victoria sobre la rumana Sorana Cirstea.
La tercera del ranking mundial necesitó una hora y 35 minutos para llevarse el triunfo por 6-4 y 6-3.
El primer sembrado, Jannik Si-nner, tampoco tuvo problemas para frenar al francés Adrián Mannarino con parciales de 6-4 y 7-6.
Con su victoria en 75 minutos, Sinner extendió su racha de victorias en pista dura a 24 partidos, superando las 23 victorias de Novak Djokovic en 2015 y ascendiendo al octavo puesto en la lista de las rachas de triunfos más largas en pista dura de este siglo.
El estadunidense Ben Shelton ya está en octavos de final tras dejar en el camino a Roberto Bautista, de España.
El español Carlos Alcaraz se instaló también en cuartos de final al vencer al italiano Luca Nardi. Su próximo rival será el ruso Andrey Rublev.