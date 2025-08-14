▲ La gimnasta yucateca durante la ejecución de su rutina de pelota, la cual la convirtió en una de las grandes protagonistas de la jornada debido a su alto grado de dificultad. Foto Conade

De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. a12

Apenas terminó su rutina con la pelota, Ana Luisa Abraham rompió en llanto. Tras una década de entrenamientos constantes y disciplina infranqueable, la gimnasta concretó una rutina perfecta en los Juegos Panamericanos Júnior en Asunción y se llevó la medalla de oro para México.

Con apenas 14 años de edad, la yucateca se convirtió en una de las protagonistas del día por el alto grado de dificultad de sus ejercicios. Hace apenas unos meses, en el mismo escenario, logró cinco medallas en el Campeonato Panamericano y ayer volvió a brillar.

“Me siento muy contenta no sólo por mí, sino también por mis compañeras. Este es un gran paso en mi carrera y espero en un futuro ser tan buena como las mexicanas, las israelíes y las búlgaras.”

En la tribuna, Ana Habib, su mamá, acompañó su rutina y alentó cada uno de sus movimientos. La mexicana logró 24.000 puntos, seguida por la estadunidense Natalie de la Rosa (23.750) y la brasileña Sarah Ferreira (23.450), quien terminó empatada con la estadunidense Anna Filipp.

Fue una jornada de doble festejo para la disciplina, pues la selección nacional también se llevó el primer lugar en la prueba de cinco pares de mazas. Martha Coldwell, Ana Martínez, Fernanda Ramírez, Jaydi Novelo y Bárbara Ponce sumaron 23.650 puntos en su rutina para darle a nuestro país el metal dorado número ocho.

No fueron las únicas preseas para la gimnasia, pues México logró la plata en la final de cinco aros y María José Delgado contribuyó con un bronce en la prueba de aro. La especialidad concluyó su participación en Asunción con tres oros, una plata y un bronce.

Nadadores suman metales

El Centro Acuático Paraguayo fue escenario de nuevos triun-fos de los seleccionados mexicanos de natación. José Cano, Andrés Dupont, Paulo Strehlke y David Medina lograron plata en el relevo 4x200 metros estilo libre, mientras Maximiliano Vega brilló en 400 combinados, logrando un tiempo de 4:22.24 minutos para obtener el bronce.