Jueves 14 de agosto de 2025, p. a10
Nueva Delhi. Con un partido de futbol de exhi-bición, cubanos y amigos de la India celebraron ayer el aniversario 99 del natalicio de Fidel Castro (1926-2016) y ratificaron su solidaridad con la isla.
El juego amistoso entre los equipos Comité Solidaridad y Embajadores, que tuvo la finalidad de rendir tributo al líder histórico de la revolución cubana, resultó una oportunidad para homenajear también al capitán de la selección de futbol de Palestina, Suleiman Al-Obeid, conocido como el Pelé palestino, quien fue asesinado en Gaza por las tropas de Israel.
La iniciativa contó con la participación del secretario general del Partido Comunista de la India, M.A.Baby, acompañado de jóvenes y funcionarios de la organización política y del Comité Nacional de Solidaridad con Cuba en Nueva Delhi. También estuvo el embajador cubano Juan Marsán, así como representantes de las misiones diplomáticas de China, Rusia y Venezuela.
Luego de un empate a seis goles en el tiempo regular, el equipo de Embajadores, que portó camisetas en color azul, se llevó la victoria sobre el Comité de Solidaridad, de rojo, en tanda de penales, para de esa manera sellar un partido en el que prevalecieron la camaradería y el deporte, una de las conquistas de Cuba gracias a las políticas de Fidel.
Asimismo, como parte de las actividades en India en tributo al líder cubano, en la víspera en Chennai, estado de Tamil Nadu, hubo un acto de solidaridad con la isla, según fuentes diplomáticas.
Allí, ante el embajador cubano, el secretario general del Partido Comunista de la India (Marxista) y las autoridades estatales se anunció un donativo para apoyar el sistema de salud de la isla caribeña y se presentaron tres libros en idioma tamil sobre el líder histórico de la revolución cubana.
Además, también se llevó a cabo la clausura de la Copa de Futbol Centenario de Fidel Castro, organizada por el Comité Nacional de Solida-ridad con Cuba en la India, en busca de fortalecer los lazos de amistad y solidaridad entre ambas naciones.
En dicho certamen, que se inscribió en las actividades conmemorativas por los 100 años del natalicio de Castro, intervinieron 32 equipos, representando diversos municipios de Nueva Delhi.