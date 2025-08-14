Prensa Latina

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. a10

Nueva Delhi. Con un partido de futbol de exhi-bición, cubanos y amigos de la India celebraron ayer el aniversario 99 del natalicio de Fidel Castro (1926-2016) y ratificaron su solidaridad con la isla.

El juego amistoso entre los equipos Comité Solidaridad y Embajadores, que tuvo la finalidad de rendir tributo al líder histórico de la revolución cubana, resultó una oportunidad para homenajear también al capitán de la selección de futbol de Palestina, Suleiman Al-Obeid, conocido como el Pelé palestino, quien fue asesinado en Gaza por las tropas de Israel.

La iniciativa contó con la participación del secretario general del Partido Comunista de la India, M.A.Baby, acompañado de jóvenes y funcionarios de la organización política y del Comité Nacional de Solidaridad con Cuba en Nueva Delhi. También estuvo el embajador cubano Juan Marsán, así como representantes de las misiones diplomáticas de China, Rusia y Venezuela.

Luego de un empate a seis goles en el tiempo regular, el equipo de Embajadores, que portó camisetas en color azul, se llevó la victoria sobre el Comité de Solidaridad, de rojo, en tanda de penales, para de esa manera sellar un partido en el que prevalecieron la camaradería y el deporte, una de las conquistas de Cuba gracias a las políticas de Fidel.