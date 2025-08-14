▲ Bajo el lema “Salva un libro, no dejes que lo destruyan”, la edición 20 del Gran Remate de Libros, Discos y Películas en el Monumento a la Revolución, que se abrió ayer y permanecerá hasta el domingo, reunirá unas 190 editoriales, entre las que destacan el Fondo de Cultura Económica, Ediciones Pentagrama, Penguin Random House, Instituto Mora, Educal, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Tianguis Cultural El Chopo AC, Editorial Santillana, Editores Mexicanos Unidos y Editorial Sexto Piso. Foto cortesía Secretaría de Cultura capitalina