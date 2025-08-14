Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 4

La postulación de agrupaciones artísticas al programa de Estímulo Fiscal a las Artes (Efiartes) creció 30 por ciento en la convocatoria 2025, informó Luis Mario Moncada Gil, coordinador de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

“Antes de pasar la primera fase de selección ya había solicitudes por casi mil millones de pesos”, señaló en entrevista con La Jornada. Atribuyó el incremento tanto a las estrategias para informar a las empresas sobre este beneficio fiscal como al trabajo de vinculación que el Inbal ha desarrollado entre los creadores y las compañías aportantes.

Según Mocada Gil, el aumento también refleja la confianza que el programa ha generado entre la comunidad artística. “Se percibe como ruta viable para dotar a los proyectos escénicos de los recursos necesarios que les permitan desarrollarlos sin restricciones financieras severas”. Efiarte no es sólo para producir; también es para reponer temporadas, para circulación nacional, incluso para programación de espacios escénicos.

En la segunda etapa de la convocatoria 2025, agregó, fueron seleccionados un número de proyectos sin precedente. La tercera etapa, concluida el 8 de agosto, registró una participación intensa.“No podemos precisar cifras de postulaciones vigentes porque el proceso sigue en marcha. Esta etapa depende de Hacienda, pero desde nuestra perspectiva, la participación ha sido inédita”, afirmó.

Este año el Inbal impartió más de 350 asesorías y ofreció conferencias conjuntas con instancias culturales de Quintana Roo, Hidalgo, Yucatán, Oaxaca, Colima, Jalisco, Querétaro, Nuevo León y la Ciudad de México. El objetivo, dijo, es descentralizar el estímulo, “que un estímulo que se quedaba en la Ciudad de México ahora llegue a agrupaciones de todo el país”.