▲ El Museo Universitario del Chopo fue sede del Museo Nacional de Historia Natural de 1913 a 1964 y albergó, entre otras piezas de importancia, una reproducción ósea del diplodoco, dinosaurio del periodo Jurásico. Foto tomada de la página de Facebook del recinto

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 3

El Museo Universitario del Chopo no cabe en los márgenes de lo institucional. Es “un centro social travestido de museo”, como lo definió Sol Henaro, su directora, al anunciar ayer el programa conmemorativo por su 50 aniversario, que arranca este 21 de agosto con la exposición Era un árbol y se convirtió en un bosque.

Refugio desde su origen en 1975 de lo feminista, lo roquero, lo marginal, la diversidad sexual, entre otras expresiones sociales, así como de la experimentación y las nuevas propuestas artísticas, El Chopo –como se le conoce de forma coloquial– llega a esta celebración consolidado como un centro cultural de referencia nacional.

Esto, en gran medida, gracias a la resonancia y la interacción que desde sus inicios ha mantenido con la comunidad, aspecto que, en ocasión de este festejo, fue reafirmado por su actual responsable: “Nuestro rol sigue siendo el mismo, de escucha, básicamente”.

Destacó que como parte del ejercicio de responsabilidad social que tiene al ser un recinto universitario –dependiente de la UNAM–, el museo ha mantenido vigentes muchos proyectos relacionados con la noción del barrio, adaptada ahora para no delimitarla a la colonia Santa María la Ribera, sino que abarque las aledañas y en general el norte de la ciudad.

Si bien el edificio de El Chopo tiene un programa anual de mantenimiento, su directora aclaró que el aniversario ha permitido realizar una intervención mayor, “no sólo para cuidar el inmueble, sino también para recibir y dar una mejor experiencia a nuestros usuarios”.

Desde el año pasado, detalló, se ha trabajado en la restauración y el mantenimiento de las puertas y el letrero histórico del recinto, y en lo que va de 2025 se hace lo propio en las rejas y la librería, obras que, aseguró, estarán listas antes del comienzo de las celebraciones.

Precisó que por tratarse de un recinto histórico –de principios del siglo XX–, las obras se realizan en coordinación con las direcciones generales de Obras y la de Patrimonio Universitario.

Asimismo, confirmó la intención de que el museo del Chopo obtenga la declaratoria de Monumento Artístico de México, proceso en el que ahora se encuentra el Museo Experimental El Eco, también de la UNAM. “Es algo muy largo, pero lo tenemos previsto”.

Renombran salas

Sol Henaro destacó que el programa conmemorativo de este 50 aniversario es resultado de un ejercicio colectivo, que ha involucrado tanto a ex directores y trabajadores de ese espacio como a integrantes de la comunidad.

“Intentamos generar un programa integral que diera cuenta de las muchas aristas que este museo alimenta (…) Era muy importante convocar lo que venimos diciendo mucho en esta gestión: que (El Chopo) es un centro social travestido de museo”, subrayó y acotó que tal visión no es nueva, sino que viene desde la gestión de Elena Urrutia, la primera directora del proyecto.