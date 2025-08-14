▲ La escritora Laura Esquivel enfatizó la urgencia de preservar la imaginación frente a la tecnología que limita la creativad. Foto Jair Cabrera Torres

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 2

Laura Esquivel (Ciudad de México, 1950) regresa a la literatura infantil con la redición de Estrellita marinera, ahora publicada por Alfaguara, obra que entrelaza aventura, emoción y realismo mágico.

La autora propone adentrarse en la historia de María y Facundo, cuyos caminos se cruzan tras recibir una herencia inesperada: ella recibe una carpa circense y él pasa a trabajar en ella.

Desde ese punto, Esquivel construye un mundo donde la bondad, la compasión y la solidaridad guían las decisiones de los personajes, mientras lo maravilloso se revela como fuerza transformadora.

“Elegí este entorno porque cada vez hay menos espacios donde lo extraordinario, la comunidad y la complicidad puedan florecer”, explicó en entrevista con La Jornada.

“Es como una burbuja dentro de un mundo que racionaliza y mide todo: la fama, los premios, los likes. La verdadera alquimia consiste en reconocer cómo una emoción, una lágrima o una imagen puede transformar la vida de otros de manera profunda y real.

“La obra establece un puente entre emoción y razón, entre infancia y conciencia; demuestra que vida y fantasía pueden coexistir en armonía.”

Uno de los ejes simbólicos más poderosos es la madre de Facundo. Su segunda cabeza adquiere vida gracias a la compasión y las lágrimas.

“Me apasionan las leyendas y relatos espirituales. Kwan Jin, manifestación femenina de Buda, es un referente”, añadió Esquivel.

“Cuando regresa al mundo al escuchar el llanto de alguien que necesita ayuda, esa cabeza simboliza la presencia, el cuidado y la transmisión de amor más allá de la muerte. Representa también la fuerza de la emoción y la empatía en la construcción de la vida y la identidad.”

El tono del texto combina reflexión y juego. “Era esencial ofrecer niveles de lectura: los niños disfrutan la fantasía y la interacción directa con un narrador, mientras los adultos descubren los hilos simbólicos sobre la Madre Tierra, la vida comunitaria y el valor de ser por lo que se es, no por lo que se posee”, subrayó la escritora.

“La voz, que rompe la distancia tradicional, invita a participar, cuestionar e imaginar, como ocurre en el teatro, y convierte la lectura en un diálogo activo con el lector.”