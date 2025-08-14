▲ Imagen del chorro de plasma en el objeto astronómico PKS 1424+240, atravesado por un campo magnético en forma de dona casi perfecto, parecido al “Ojo de Sauron” de la saga de las películas de El señor de los anillos. Foto Europa Press

De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 5

Un equipo de científicos alemanes captó una inusual fuente de energía en el universo distante que se asemeja al mítico “Ojo de Sauron”, del universo literario creado por J.R.R. Tolkien. Este descubrimiento “podría resolver un enigma cósmico de una década de antigüedad”, afirmaron los investigadores.

Se trata de un objeto astronómico muy luminoso, aparentemente de movimiento lento, llamado PKS 1424+240, que podría ser una de las fuentes de energía más brillantes jamás observadas. El trabajo se publicó en la revista Astronomy & Astrophysics.

Los astrónomos detectaron que emite un chorro de rayos gamma y partículas electromagnéticas, los cuales se extienden desde objetos celestes como agujeros negros. Se mueve lentamente, lo cual contradice las teorías de que estos fenómenos son más rápidos.

Después de 15 años de observaciones con telescopios del sistema Very Long Baseline Array (VLBA, Línea de Base Muy Larga), los investigadores crearon una imagen profunda con una resolución inigualable.

“Cuando reconstruimos la imagen, se veía absolutamente impresionante”, afirmó en un comunicado Yuri Kovalev, primer autor del estudio e investigador principal del proyecto MuSES en el Instituto Max Planck de Radioastronomía en Bonn, Alemania.

“¡Nunca habíamos visto nada igual!, un campo magnético con forma de dona casi perfecto con un chorro apuntando directamente hacia nosotros”, agregó.

Dado que el objeto está alineado en dirección a la Tierra, su emisión de alta energía se ve drásticamente amplificada por los efectos de la relatividad especial.