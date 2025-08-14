D

el 6 al 8 de agosto pasados, se realizó la edición 18 del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames) en Río de Janeiro, Brasil. En este evento se celebraron los 40 años de la asociación. Aunque la salud colectiva no aparece en su nombre, se subraya que éste es el más utilizado en muchos de los países del subcontinente, particularmente en Brasil y otras naciones donde administraciones progresistas están o han gobernado.

La medicina social surgió en Europa en el siglo XVIII, cuando era muy visible la relación entre las condiciones de vida y la manera de enfermar y morir. Virchow, el destacado patólogo, decía: “La medicina es una ciencia social y la política, medicina a gran escala”. La medicina social contemporánea surgió como una alternativa a la salud pública, numérica y positivista, a fin de explicar la relación entre la vida en sociedad y los malestares y bienestares físicos y mentales. Esta relación fue más notable en los países llamados subdesarrollados, lo que explica que la medicina social se topó con dificultades para explicar y, por lo tanto, tratar las enfermedades con una tecnología dominante cada vez más sofisticada y costosa. Es decir que no sólo se desdeñan las condiciones de vida como el tejido sobre el cual se constituyen distintos modos de vivir, enfermar y morir, sino también las distintas maneras de intervenir para mejorar las condiciones de salud de la población.

La medicina social tiene varios campos de estudio e investigación originales, esencialmente el saber médico, la epidemiología crítica y la práctica médica. Con el tiempo se han añadido un interés especial por la salud de las mujeres y el cambio climático. El saber médico se ocupa de estudiar cómo surgen diferentes pensamientos en salud en función de los valores dominantes o de distintas culturas. Se ocupa así tanto de la medicina dominante contemporánea como de las medicinas tradicionales presentes en los países de la subregión latinoamericana.

La epidemiología crítica está trabajando sobre un nuevo paradigma para explicar cómo se conforman los perfiles epidemiológicos de las clases y grupos sociales o entre países de distintas formas de desarrollo. Es decir, está haciendo una crítica al modelo de causalidad dominante para sustituirlo con otro, que dé cuenta de los distintos “modos de andar en vida” y su traducción en formas específicas de vivir, enfermar y morir. Aunque la epidemiología tradicional ya había introducido la noción de multicausalidad, ésta es la yuxtaposición de causas específicas que no rompe con el modelo cuantitativo y estadístico de la causalidad.