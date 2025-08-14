Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 29

Representantes del pueblo de Los Reyes Hueytlilac, en la alcaldía Coyoacán, ratificaron su oposición al proyecto inmobiliario ubicado en avenida Aztecas 210, donde se pretende construir el centro comercial Outlet Punto Sur, luego de que en el predio fue colocado un aviso del trámite gestionado ante la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana el 7 de julio para obtener el estudio de impacto urbano.

La Asamblea General Comunitaria del pueblo señaló que no se ha realizado la reposición del proceso de consulta vecinal para grandes construcciones, como solicitaron los residentes y vecinos del pueblo vecino de La Candelaria Chinampan a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) ante irregularidades en las que incurrió en su momento la empresa GMI Consulting Consultoría en Desarrollo de Proyectos.

Integrantes de las Guardias de Asamblea explicaron que para dicha consulta se instalaron cuatro módulos de información, pero ninguno dentro del pueblo de Los Reyes, donde se ubica el predio, el cual colinda con La Candelaria, por lo que se acordó con la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Sedema que el proceso tendría que reponerse.