U

na de las grandes dudas en materia de participación del Estado en la economía es la conveniencia de que una entidad pública produzca y distribuya un bien o servicio que puede ofrecer el sector privado.

En el caso de las telecomunicaciones, en 1990 se privatizó Teléfonos de México (Telmex), que desde entonces ha estado en manos del empresario Carlos Slim Helú. Por un lado, la venta realizada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari convirtió a Carlos Slim en el hombre más rico de México y, en algún momento, en el más rico del mundo y, por otro lado, permitió el desarrollo del sector sin que el gobierno tuviera que invertir recursos públicos en este servicio.

Durante algunos años Slim manejó las telecomunicaciones en forma monopólica y después se abrió el sector a la competencia nacional e internacional. Este proceso de apertura ya lleva dos décadas, y a pesar de los esfuerzos realizados por empresas locales y extranjeras por ganar participación, Telmex (ahora Telcel, subsidiaria de AMX) mantiene el control de 60 por ciento del mercado local. Además, se ha convertido en una empresa global con presencia en varias naciones de América y de otros continentes.