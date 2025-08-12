F

uncionarios de distinto nivel del gobierno de Estados Unidos, y el propio Donald Trump, pareciera que han venido explorando hasta dónde llega la paciencia y la resistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, frente a los frecuentes golpes verbales contra nuestro país. Ha mantenido la cabeza fría para evitar una confrontación directa. Sin embargo, todo tiene un límite, y la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos de enviar fuerzas armadas a México para capturar o destruir a células del narcotráfico, a las que ha categorizado como “terroristas”, sobrepasó todo límite.

“Jamas permitiríamos”

La respuesta de la mandataria mexicana fue contundente: “Jamás permitiríamos, jamás, que el ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos, pise territorio mexicano, nunca”. Insistió en que “colaboramos, nos coordinamos para temas de seguridad y otros temas, pero nunca nos subordinamos”.

“Y, como dice el Himno Nacional: “...si osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, piensa, ¡oh Patria querida!, que el cielo, un soldado –y una soldada– en cada hijo te dio”. Las palabras de Claudia Sheinbaum se escucharon con toda claridad en los más altos círculos de Washington.

Peso gana más terreno

La amenaza donaldina no provocó estremecimientos financieros en México. Curiosamente, el peso ganó mas terreno al dólar. En las casas de cambio de Tijuana, nuestra moneda se cotizó ayer en 18.20 pesos. En las últimas semanas ganó mas de dos unidades, recuérdese que llegó a un nivel de mas de 20 pesos por cada divisa estadunidense.

¿Quién recibió los sobornos?

La corrupción en Pemex es tan cierta como que sale el sol cada mañana. Ahí está el Pemexgate como uno de los mayores testimonios. El Departamento de Justicia acusó a dos empresarios mexicanos de pagar “mordidas" para obtener contratos. Se trata de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga, ambos mexicanos con residencia en Texas.