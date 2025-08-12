Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 26

Madrid. El gobierno de España empezó ayer el traslado, de Canarias a la península, de menores migrantes no acompañados que solicitaron asilo. El primer grupo fue de diez infantes.

Fuentes del gobierno canario explicaron a Europa Press que los diez migrantes comenzaron su viaje hacia la comunidad en la que serán reubicados por el Estado, la cual no fue identificada con el fin de salvaguardar a los menores.

El traslado es parte del cumplimiento de la orden emitida el pasado 25 de marzo por el Tribunal Supremo, que obliga al Estado a hacerse cargo con sus propios recursos de alrededor de mil menores solicitantes de asilo que permanecen en el archipiélago.

El Ministerio de Inclusión señaló que en cada caso “prevalecerá siempre la integridad, el bienestar y el interés superior del menor”, lo que implica un estudio individualizado de cada niño o adolescente para determinar el destino final más adecuado.