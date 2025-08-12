Jairo Gómez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 26

Bogotá. El senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, falleció la madrugada de este lunes tras no superar las severas lesiones recibidas luego de un atentado con arma de fuego.

Según el parte médico, después de dos meses y cuatro días de tratamientos intensivos, se confirmó que Uribe Turbay, de 39 años, recibió dos tiros en la cabeza y un tercer disparo impactó en su pierna izquierda.

Tras una rápida pesquisa sobre los autores materiales del crimen, seis personas han sido detenidas, dos mujeres y cuatro hombres, incluido el menor de edad que disparó contra el joven político.

De los autores intelectuales no hay pista.

Este hecho ocurrió cerca de 35 años después de que en Colombia fueron asesinados seis candidatos presidenciales en la cruenta relación narcopolítica; la mayoría líderes de izquierda.

Actualmente, se avecina una campaña electoral y el asesinato de Uribe Turbay revive, de nuevo, esas aciagas épocas, aunque en contextos diferentes.

“Han asesinado la esperanza”, manifestó desde su prisión domiciliaria el líder de partido Centro Democrático (CD), el ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Además, sus compañeros del partido CD rechazaron al unísono “la barbarie política para asumir el compromiso de prolongar el legado de Miguel”, tras insistir en garantías de seguridad desde el gobierno para adelantar el debate electoral.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X expresó su “sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay (…) nos duele su muerte, como si fuera de los nuestros. Cada vez que cae un colombiano asesinado es una derrota de Colombia y de la vida. Por eso lo que queda es el duelo y seguir adelante”.