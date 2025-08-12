La recompensa por el presidente, violación a la soberanía, afirma el tribunal supremo
Martes 12 de agosto de 2025, p. 26
Caracas. Multitudinarias movilizaciones recorrieron ayer las calles de Caracas y varias ciudades de Venezuela en respaldo al presidente Nicolás Maduro, en lo que llamaron la Gran Marcha Antimperiaista por la Paz, frente a las más recientes “agresiones” del gobierno de Estados Unidos.
La jornada de movilizaciones cívico-militares fue convocada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y tuvo lugar en siete estados.
Miles marcharon con el fin de mostrar la voluntad popular de defender la soberanía nacional, la paz y el derecho a la autodeterminación, así como en rechazo al anuncio realizado hace cuatro días por el gobierno estadunidense de ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro.
“El pueblo venezolano defiende su derecho a la paz y rechaza la violencia extremista que busca desestabilizar al país”, expresó desde la movilización la vicepresidenta Delcy Rodríguez, al tiempo que resaltó que se trata de una respuesta clara contra el extremismo violento promovido desde sectores opositores con respaldo extranjero.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recordó que esta manifestación popular surge en medio de un contexto de bloqueo económico y sanciones impuestas por Estados Unidos, destinadas a perjudicar al pueblo venezolano.
“Los sectores más extremistas y terroristas que actúan contra la paz del país están siendo derrotados por la unión sólida del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, afirmó.
En la movilizaciones participaron diversos movimientos sociales, representantes comunitarios y jóvenes, quienes rechazaron las campañas de desinformación y expresaron su compromiso con la estabilidad democrática de Venezuela.
El Tribunal Supremo de Justicia aseveró que la recompensa ofrecida por Washington “constituye una intromisión en los asuntos internos de Venezuela, una violación flagrante al derecho internacional, un atentado contra la soberanía y una grave ofensa al pueblo venezolano”.