▲ Las movilizaciones de simpatizantes del mandatario venezolano se realizaron en Caracas (en la imagen) y en ciudades de siete estados. Foto Afp

Xinhua, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 26

Caracas. Multitudinarias movilizaciones recorrieron ayer las calles de Caracas y varias ciudades de Venezuela en respaldo al presidente Nicolás Maduro, en lo que llamaron la Gran Marcha Antimperiaista por la Paz, frente a las más recientes “agresiones” del gobierno de Estados Unidos.

La jornada de movilizaciones cívico-militares fue convocada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y tuvo lugar en siete estados.

Miles marcharon con el fin de mostrar la voluntad popular de defender la soberanía nacional, la paz y el derecho a la autodeterminación, así como en rechazo al anuncio realizado hace cuatro días por el gobierno estadunidense de ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro.

“El pueblo venezolano defiende su derecho a la paz y rechaza la violencia extremista que busca desestabilizar al país”, expresó desde la movilización la vicepresidenta Delcy Rodríguez, al tiempo que resaltó que se trata de una respuesta clara contra el extremismo violento promovido desde sectores opositores con respaldo extranjero.