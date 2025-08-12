“La ocupación amenaza con una invasión a gran escala de Gaza. Durante 22 meses, la ciudad se ha desangrado bajo un bombardeo incesante por tierra, mar y aire. Decenas de miles han muerto y cientos de miles han resultado heridos. Si esta locura no termina, Gaza quedará reducida a ruinas, las voces de su gente silenciadas, sus rostros borrados y la historia los recordará como testigos silenciosos de un genocidio que decidieron no detener. Por favor, compartan este mensaje y etiqueten a todos los que tienen el poder de ayudar a poner fin a esta masacre. El silencio es complicidad.”

Anas Al Sharif, en X el 10 de agosto, día en que el periodista fue asesinado por el ejército de Israel

“Israel se ha negado desde el principio a permitir la entrada de periodistas internacionales a Gaza: el comportamiento es de un Estado que quiere ocultar sus grotescas atrocidades. Los valientes comunicadores palestinos han estado mostrándoselo al mundo, pero Israel los asesina uno por uno, mientras avanza plenamente hacia Gaza.”

Glenn Greenwald, periodista británico, fundador de The Intercept