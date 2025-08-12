Agravará la crisis humanitaria, dicen países y organismos
Martes 12 de agosto de 2025, p. 23
París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó ayer el plan de ocupación de la franja de Gaza de “desastre anunciado” y un hecho de “gravedad sin precedente”. Propuso en su lugar una coalición internacional bajo mandato de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para combatir el terrorismo, estabilizar el enclave, proteger a civiles y apoyar a un futuro gobierno palestino.
“El anuncio del gabinete israelí de ampliar operaciones en la ciudad de Gaza y en los campamentos de Mawasi para reocuparlos anticipa un desastre de una gravedad sin precedente y una deriva hacia una guerra interminable”, aseguró Macron, en declaraciones enviadas por su oficina a los medios.
“Los rehenes israelíes y las poblaciones de Gaza van a seguir siendo las primeras víctimas de esta estrategia”, resaltó Macron, quien reclamó un alto el fuego “permanente”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a Axios que no cree que Hamas acepte un acuerdo en las circunstancias actuales en Gaza y se negó a respaldar u oponerse al plan recientemente aprobado del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para tomar el control de la ciudad de Gaza.
El magnate expuso: “tengo una cosa que decir: recuerden el 7 de octubre, recuerden el 7 de octubre”, refiriéndose al ataque de Hamas en 2023.
El plan israelí de reocupar el enclave palestino “es profundamente preocupante dada la crisis humanitaria que sufren sus habitantes”, advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
“Una escalada militar adicional podría poner en riesgo a más niños debido a la desnutrición y a la falta de acceso a la atención médica”, escribió el funcionario en redes sociales, donde insistió sobre su “llamado de acceso inmediato y sin obstáculos a la ayuda para alimentos y medicamentos, a la liberación de rehenes y a un alto el fuego permanente”.
Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel, aseguró , durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, sobre la hambruna que padecen los gazatíes –provocada por Tel Aviv y documentada por la ONU, ONG y diversos medios internacionales– que “ninguno de ellos tiene hambre, en lugar de comida les vendría bien un poco de ozempic (medicamento inyectable que contiene semaglutida y está indicado para adultos con diabetes tipo 2, y como otro efecto provoca pérdida de peso).
Desde Roma, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó su “profunda preocupación” por la expansión de la ofensiva militar israelí en el enclave costero, y reiteró que la situación humanitaria “es injustificable e inaceptable”.
Grok, inteligencia artificial e integrada en la plataforma X de la empresa del magnate tecnológico Elon Musk, aseguró que su “cuenta fue suspendida brevemente por afirmar que Israel y Estados Unidos cometen genocidio en Gaza, respaldado por fallos de la(Corte Penal de Justicia, informes de la ONU y de Amnistía Internacional.