Martes 12 de agosto de 2025, p. 23

París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó ayer el plan de ocupación de la franja de Gaza de “desastre anunciado” y un hecho de “gravedad sin precedente”. Propuso en su lugar una coalición internacional bajo mandato de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para combatir el terrorismo, estabilizar el enclave, proteger a civiles y apoyar a un futuro gobierno palestino.

“El anuncio del gabinete israelí de ampliar operaciones en la ciudad de Gaza y en los campamentos de Mawasi para reocuparlos anticipa un desastre de una gravedad sin precedente y una deriva hacia una guerra interminable”, aseguró Macron, en declaraciones enviadas por su oficina a los medios.

“Los rehenes israelíes y las poblaciones de Gaza van a seguir siendo las primeras víctimas de esta estrategia”, resaltó Macron, quien reclamó un alto el fuego “permanente”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a Axios que no cree que Hamas acepte un acuerdo en las circunstancias actuales en Gaza y se negó a respaldar u oponerse al plan recientemente aprobado del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para tomar el control de la ciudad de Gaza.

El magnate expuso: “tengo una cosa que decir: recuerden el 7 de octubre, recuerden el 7 de octubre”, refiriéndose al ataque de Hamas en 2023.

El plan israelí de reocupar el enclave palestino “es profundamente preocupante dada la crisis humanitaria que sufren sus habitantes”, advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.