Martes 12 de agosto de 2025, p. 23
Ante la crisis humanitaria en Gaza, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció a favor de la propuesta de otorgar asilo a niñas y niños palestinos huérfanos, como lo propuso el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. “Si es necesario, por supuesto que sí, México siempre va a estar abierto”, resaltó la mandataria.
Enfatizó que cuando se trate “de asuntos humanitarios, México siempre abrirá las puertas”. Aclaró que se tendrá que revisar esa posibilidad, lo cual encargó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, analizar la posibilidad.