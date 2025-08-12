Néstor Jiménez y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 23

Ante la crisis humanitaria en Gaza, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció a favor de la propuesta de otorgar asilo a niñas y niños palestinos huérfanos, como lo propuso el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. “Si es necesario, por supuesto que sí, México siempre va a estar abierto”, resaltó la mandataria.