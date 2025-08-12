▲ La carencia de comida en la ciudad de Gaza persiste ante el bloqueo decretado por el gobierno israelí, agravada por la incesante ofensiva militar. Foto Xinhua

Reuters, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 23

El Cairo., Israel intensificó ayer los bombardeos en zonas del este de la ciudad de Gaza, pocas horas después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu indicó que esperaba completar “con bastante rapidez” la ocupación ampliada del enclave, donde fueron abatidos 55 palestinos y heridos más de 70, en las pasadas 24 horas.

Testigos afirmaron que tanques y aviones israelíes bombardearon Sabra, Zeitún y Shejaia, tres barrios orientales de la ciudad de Gaza, lo que ocasionó la expulsión de muchas familias y su desplazamiento hacia el oeste.

Algunos residentes de la ciudad de Gaza afirmaron que vivieron una de las peores noches en semanas, lo que los hizo temer que los militares estuvieran preparando una ofensiva más profunda en la urbe que, según Hamas, alberga actualmente a cerca de un millón de personas tras el desplazamiento de los residentes de los bordes septentrionales del enclave palestino.

A su vez, el ejército israelí aseguró que sus fuerzas dispararon artillería contra combatientes del movimiento de resistencia islámica en la zona.

Otras 15 personas, que se sumaron al saldo total de abatidos del día, fueron asesinadas mientras esperaban alimentos en el cruce de Zikim, en el norte de Gaza, reportó Fares Awad, jefe de los servicios de ambulancia en el norte de la franja.

Por su parte, la agencia informativa Ap entrevistó a cinco testigos que estaban entre las multitudes en la zona central de Gaza, el área de Teina y el corredor de Morag, en donde todos dijeron que los soldados israelíes dispararon contra los palestinos formados.

Personas que también buscaban ayuda fueron eliminadas a distancias de entre tres kilómetros y unos pocos cientos de metros de sitios operados por la fundación humanitaria de Gaza (GHF), reportaron los hospitales Nasser y Awda.