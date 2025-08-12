Bombardeos con aviones y tanques dejan 55 muertos
El plan de Netanyahu, el mayor fracaso en seguridad, afirma líder opositor
Martes 12 de agosto de 2025, p. 23
El Cairo., Israel intensificó ayer los bombardeos en zonas del este de la ciudad de Gaza, pocas horas después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu indicó que esperaba completar “con bastante rapidez” la ocupación ampliada del enclave, donde fueron abatidos 55 palestinos y heridos más de 70, en las pasadas 24 horas.
Testigos afirmaron que tanques y aviones israelíes bombardearon Sabra, Zeitún y Shejaia, tres barrios orientales de la ciudad de Gaza, lo que ocasionó la expulsión de muchas familias y su desplazamiento hacia el oeste.
Algunos residentes de la ciudad de Gaza afirmaron que vivieron una de las peores noches en semanas, lo que los hizo temer que los militares estuvieran preparando una ofensiva más profunda en la urbe que, según Hamas, alberga actualmente a cerca de un millón de personas tras el desplazamiento de los residentes de los bordes septentrionales del enclave palestino.
A su vez, el ejército israelí aseguró que sus fuerzas dispararon artillería contra combatientes del movimiento de resistencia islámica en la zona.
Otras 15 personas, que se sumaron al saldo total de abatidos del día, fueron asesinadas mientras esperaban alimentos en el cruce de Zikim, en el norte de Gaza, reportó Fares Awad, jefe de los servicios de ambulancia en el norte de la franja.
Por su parte, la agencia informativa Ap entrevistó a cinco testigos que estaban entre las multitudes en la zona central de Gaza, el área de Teina y el corredor de Morag, en donde todos dijeron que los soldados israelíes dispararon contra los palestinos formados.
Personas que también buscaban ayuda fueron eliminadas a distancias de entre tres kilómetros y unos pocos cientos de metros de sitios operados por la fundación humanitaria de Gaza (GHF), reportaron los hospitales Nasser y Awda.
Yair Golan, el dirigente del partido opositor Los Demócratas, calificó de “ridícula” la orden de Netanyahu de “acabar” con el movimiento de resistencia islámica, al tiempo de asegurar que el premier “es un peligro para la seguridad nacional” y que “Israel sólo ganará después de que él y su gobierno sean destituidos”.
El plan de expansión de la ofensiva militar sobre Gaza es “como si hasta ahora los soldados del ejército israelí hubieran estado de paseo por Gaza”, señaló en su cuenta de X, donde agregó que “lo que hemos visto esta noche (antier) no es un paso más hacia la victoria, sino el mayor fracaso en materia de seguridad en la historia de Israel”.
El líder de la oposición y ex primer ministro de Israel, Yair Lapid, escribió en la misma red social que la propuesta también es un “fracaso total” y añadió que este es “el precio de los errores de Netanyahu”.
En su mensaje sostuvo que “los rehenes morirán, los soldados morirán, la economía colapsará y nuestra posición internacional se desmoronará”.
Netanyahu no aceptará negociar un alto el fuego parcial, sólo está dispuesto a estudiar un acuerdo con Hamas que ponga fin a la guerra en sus propios términos, indicó el canal 12 en Tel Aviv.
La cifra de decesos aumentó al menos a 61 mil 500 personas y más de 153 mil heridos en la franja de Gaza, víctimas de la ofensiva militar de Israel desde el inicio del conflicto, informó el ministerio de Salud de la franja de Gaza.