De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 29

Al menos 17 homicidios fueron perpetrados el domingo en Sinaloa, entre ellos los de ocho civiles armados durante un enfrentamiento entre grupos criminales rivales en el municipio de Concordia, informó la Fiscalía General del Estado.

En Navolato, una persona fue encontrada sin vida en Villa Juárez y cuatro más en la sindicatura de San Pedro. En Culiacán, un sujeto falleció en un hospital donde era atendido tras ser atacado a balazos en la colonia Nueva Galaxia; otro perdió la vida en la Cruz Roja durante una agresión armada en Las Coloradas.

En Angostura, la policía local reportó el hallazgo de un cadáver en el Ejido Independencia; otro cuerpo fue descubierto en la colonia Chametla, municipio de Rosario.

Mientras, ayer en la madrugada, en Apatzingán y Buenavista, Michoacán, fueron encontradas tres cabezas humanas, una era de una mujer de unos 30 años, informó la Fiscalía Regional. Autoridades locales dijeron que lo anterior es resultado de ajustes de cuentas entre criminales que se disputan el territorio.