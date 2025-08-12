Martes 12 de agosto de 2025, p. 29
Oaxaca, Oax., La senadora suplente de Morena Nathaly Chávez García fue exhibida en redes sociales debido a que antier en la noche argumentó tener fuero para evadir un operativo de alcoholímetro en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.
En un video en redes se observa a Chávez García en evidente estado de ebriedad discutiendo con policías, a quienes les dice: “les guste o no, vengamos como vengamos soy senadora”, y si bien reconoce ser suplente de Luisa Cortés García, asegura ser intocable.
Sostuvo que obtuvo el cargo en votación, pues en la boleta electoral estaba su nombre junto con el de Cortés García. Añadió que la ley prohíbe a los policías revisar el vehículo de legisladores, “quieran o no, vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo porque somos senadores (sic)”.
Tras esto el video se detiene, por lo que se desconoce si Nathaly Chávez fue sometida a la prueba de alcoholímetro o si se le permitió retirarse sin sanción alguna; las autoridades del gobierno del estado, que encabeza el morenista Salomón Jara Cruz, no ha emitido comentarios al respecto.
A su vez, la Coalición Movilidad Segura Oaxaca manifestó en un comunicado su preocupación e indignación ante la actuación de la legisladora suplente, que “refleja una peligrosa percepción de impunidad que no debe ser tolerada. El fuero no protege contra infracciones viales ni pone por encima de la ley”.
Agregó que el fuero parlamentario, concebido para proteger la libertad de expresión y el voto legislativo, no debe malinterpretarse como un salvoconducto para la impunidad.
Expuso que además de cometer un abuso al aludir al fuero y representar un riesgo al conducir ebria, Nathaly Chávez mostró claro desprecio por la autoridad, por lo que urgió a investigar y sancionar este caso; igualmente solicitó al Congreso local crear una ley de movilidad y seguridad vial, armonizada con la ley federal.