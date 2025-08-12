Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 29

Oaxaca, Oax., La senadora suplente de Morena Nathaly Chávez García fue exhibida en redes sociales debido a que antier en la noche argumentó tener fuero para evadir un operativo de alcoholímetro en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.

En un video en redes se observa a Chávez García en evidente estado de ebriedad discutiendo con policías, a quienes les dice: “les guste o no, vengamos como vengamos soy senadora”, y si bien reconoce ser suplente de Luisa Cortés García, asegura ser intocable.

Sostuvo que obtuvo el cargo en votación, pues en la boleta electoral estaba su nombre junto con el de Cortés García. Añadió que la ley prohíbe a los policías revisar el vehículo de legisladores, “quieran o no, vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo porque somos senadores (sic)”.

Tras esto el video se detiene, por lo que se desconoce si Nathaly Chávez fue sometida a la prueba de alcoholímetro o si se le permitió retirarse sin sanción alguna; las autoridades del gobierno del estado, que encabeza el morenista Salomón Jara Cruz, no ha emitido comentarios al respecto.