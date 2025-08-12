▲ Uno de los ocho policías municipales de Santiago Pinotepa, detenidos ayer en el operativo Sable en el Istmo de Tehuantepec, por su relación con diversos delitos. Foto La Jornada

Más de 600 elementos de la Fiscalía General del Estado, así como de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, tomaron el control de la seguridad del municipio de Santiago Pinotepa Nacional –región Costa de Oaxaca–, donde fueron detenidos ocho uniformados por diversos delitos, informó el fiscal estatal Bernardo Rodríguez.

Explicó que ayer fue intervenida la policía de la demarcación citada; “sabíamos por informes de inteligencia que algunos elementos desafortunadamente eran cercanos o coadyuvaban con el tema de delincuencia”.

Rodríguez indicó que dos de los aprehendidos pertenecen al Centro de Comando y Control (C2), y los arrestaron debido a que la ley sólo permite una transmisión espejo de las cámaras de seguridad, pero se detectaron al menos cinco, lo que implicaría que se filtraba información importante a criminales.

Ocho agentes detenidos

Agregó que arrestaron a otros seis agentes por portación de armas irregulares o vínculos con la delincuencia organizada, y adelantó que los ocho detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.