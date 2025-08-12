Estados
Ver día anteriorMartes 12 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosOtros sitiosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/12. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Fuerzas federales y estatales toman control de la seguridad en Pinotepa Nacional/
A nterior
S iguiente
 
Fuerzas federales y estatales toman control de la seguridad en Pinotepa Nacional
Foto
▲ Uno de los ocho policías municipales de Santiago Pinotepa, detenidos ayer en el operativo Sable en el Istmo de Tehuantepec, por su relación con diversos delitos.Foto La Jornada
Corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 12 de agosto de 2025, p. 29

Más de 600 elementos de la Fiscalía General del Estado, así como de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, tomaron el control de la seguridad del municipio de Santiago Pinotepa Nacional –región Costa de Oaxaca–, donde fueron detenidos ocho uniformados por diversos delitos, informó el fiscal estatal Bernardo Rodríguez.

Explicó que ayer fue intervenida la policía de la demarcación citada; “sabíamos por informes de inteligencia que algunos elementos desafortunadamente eran cercanos o coadyuvaban con el tema de delincuencia”.

Rodríguez indicó que dos de los aprehendidos pertenecen al Centro de Comando y Control (C2), y los arrestaron debido a que la ley sólo permite una transmisión espejo de las cámaras de seguridad, pero se detectaron al menos cinco, lo que implicaría que se filtraba información importante a criminales.

Ocho agentes detenidos

Agregó que arrestaron a otros seis agentes por portación de armas irregulares o vínculos con la delincuencia organizada, y adelantó que los ocho detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Expuso que esta acción fue parte del operativo Sable, que se aplica en el Istmo de Tehuantepec, por el cual se han aprehendido a más de 50 objetivos prioritarios y ahora se aplica en esa región a fin de desarticular redes delictivas.

En este contexto, la Comisaría General de Proximidad y Seguri dad Ciudadana del municipio de Tlalnepantla, estado de México, dio a conocer que este año dio de baja a por lo menos 50 policías por incurrir en “malas acciones”, algunos de ellos por probable extorsión, pero sólo han sido separados del cargo debido a que las víctimas no presentan o desisten de iniciar denuncias penales, informó el titular de la dependencia, Jorge Alberto Estrella.

El funcionario aseguró que la depuración de la corporación continúa adelante, a la par de la integración de herramientas tecnológicas.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto