Más de 600 elementos de la Fiscalía General del Estado, así como de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, tomaron el control de la seguridad del municipio de Santiago Pinotepa Nacional –región Costa de Oaxaca–, donde fueron detenidos ocho uniformados por diversos delitos, informó el fiscal estatal Bernardo Rodríguez.
Explicó que ayer fue intervenida la policía de la demarcación citada; “sabíamos por informes de inteligencia que algunos elementos desafortunadamente eran cercanos o coadyuvaban con el tema de delincuencia”.
Rodríguez indicó que dos de los aprehendidos pertenecen al Centro de Comando y Control (C2), y los arrestaron debido a que la ley sólo permite una transmisión espejo de las cámaras de seguridad, pero se detectaron al menos cinco, lo que implicaría que se filtraba información importante a criminales.
Ocho agentes detenidos
Agregó que arrestaron a otros seis agentes por portación de armas irregulares o vínculos con la delincuencia organizada, y adelantó que los ocho detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.
Expuso que esta acción fue parte del operativo Sable, que se aplica en el Istmo de Tehuantepec, por el cual se han aprehendido a más de 50 objetivos prioritarios y ahora se aplica en esa región a fin de desarticular redes delictivas.
En este contexto, la Comisaría General de Proximidad y Seguri dad Ciudadana del municipio de Tlalnepantla, estado de México, dio a conocer que este año dio de baja a por lo menos 50 policías por incurrir en “malas acciones”, algunos de ellos por probable extorsión, pero sólo han sido separados del cargo debido a que las víctimas no presentan o desisten de iniciar denuncias penales, informó el titular de la dependencia, Jorge Alberto Estrella.
El funcionario aseguró que la depuración de la corporación continúa adelante, a la par de la integración de herramientas tecnológicas.