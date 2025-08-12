Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 29

Xalapa, Ver., La maestra jubilada y taxista Irma Hernández murió a consecuencia de la tortura a la que fue sometida por miembros de la delincuencia organizada, durante el tiempo que la tuvieron secuestrada, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El día 25 de julio, tras el hallazgo del cuerpo de la profesora, la gobernadora Rocío Nahle García presentó en rueda de prensa a José Eduardo Márquez como médico legista y afirmó que la maestra falleció de un infarto tras ser violentada, lo que le generó una cascada de críticas a la mandataria morenista.

Sin embargo, según registros oficiales esta persona no cuenta con especialidades en medicina forense o médico legista, aunque sí tiene una cédula profesional que lo acredita como médico cirujano.

En un video transmitido ayer durante una rueda de prensa, la FGE precisó que dos o más personas privaron de la libertad a Irma, quien tenía 62 años, y con el propósito de obtener un beneficio, la torturaron y violentaron durante su cautiverio, lo que ocasionó su fallecimiento.

La titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, señaló que actualmente están detenidos Octavio N, Jeana Paola N, Victor Manuel N y José Eduardo N, que de inicio fueron capturados por otros delitos; sin embargo, en el desarrollo de la investigación les imputaron el de secuestro agravado. Explicó que hay más arrestados que son investigados y podrían estar vinculadas también al levantón de la docente, pero no dio más detalles.