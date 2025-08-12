Hay cuatro detenidos
Martes 12 de agosto de 2025, p. 29
Xalapa, Ver., La maestra jubilada y taxista Irma Hernández murió a consecuencia de la tortura a la que fue sometida por miembros de la delincuencia organizada, durante el tiempo que la tuvieron secuestrada, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
El día 25 de julio, tras el hallazgo del cuerpo de la profesora, la gobernadora Rocío Nahle García presentó en rueda de prensa a José Eduardo Márquez como médico legista y afirmó que la maestra falleció de un infarto tras ser violentada, lo que le generó una cascada de críticas a la mandataria morenista.
Sin embargo, según registros oficiales esta persona no cuenta con especialidades en medicina forense o médico legista, aunque sí tiene una cédula profesional que lo acredita como médico cirujano.
En un video transmitido ayer durante una rueda de prensa, la FGE precisó que dos o más personas privaron de la libertad a Irma, quien tenía 62 años, y con el propósito de obtener un beneficio, la torturaron y violentaron durante su cautiverio, lo que ocasionó su fallecimiento.
La titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, señaló que actualmente están detenidos Octavio N, Jeana Paola N, Victor Manuel N y José Eduardo N, que de inicio fueron capturados por otros delitos; sin embargo, en el desarrollo de la investigación les imputaron el de secuestro agravado. Explicó que hay más arrestados que son investigados y podrían estar vinculadas también al levantón de la docente, pero no dio más detalles.
Irma Hernández fue secuestrada en el municipio de Álamo de Temapache, el 17 de julio, por un grupo delincuencial que la obligó a grabar un video en el que advertía a sus compañeros taxistas que debían pagar las extorsiones o de lo contrario correrían su misma suerte.
El caso de la maestra taxista es uno más de los relacionados con el crimen organizado que han asolado a municipios del norte del estado.
El 2 de agosto, reos del penal de Tuxpan se amotinaron para denunciar extorsiones del Grupo Sombra; la revuelta dejó un saldo de nueve muertos y 10 heridos
Durante la trifulca se difundieron en redes sociales algunos videos en los que se asegura que esta organización criminal, que controla la cárcel, es la misma que ordenó el asesinato de la profesora jubilada Irma Hernández.