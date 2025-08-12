Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 28

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Una mujer oriunda de Honduras, quien cumplía condena de 40 años de prisión por homicidio, murió en el penal de esta ciudad por falta de atención médica, luego de sufrir un ataque de asma, denunció la agrupación Colectiva Cereza, que responsabilizó a autoridades estatales.

Explicó que la mañana del domingo “Génesis se sintió mal y fue a la enfermería, pero no le dieron la atención adecuada, no había medicinas y sólo estaba una enfermera que no pudo valorar la urgencia y el riesgo por el padecimiento”.

Denunció que la mujer de unos 40 años falleció en la tarde por “un paro cardiorrespiratorio” y “las custodias tardaron en llegar y no dieron aviso, pues no se mandan solas, en la prisión hay un alcaide y un director responsables de la atención directa y del resguardo a las personas privadas de su libertad”.