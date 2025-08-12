Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 28

Tapachula, Chis., La caravana migrante autodenominada Éxodo por la Justicia retomó ayer su andar en la región Costa de Chiapas con dirección al municipio de Pijijiapan, e intenta avanzar al centro del país.

Ayer, en su sexto día de caminata desde que salió de Tapachula el miércoles pasado, el grupo de unos 250 extranjeros partió del municipio de Mapastepec después de las 17 horas.

Unos 46 kilómetros separan a Mapastepec de Pijijiapan, por eso los caminantes harán una escala en la comunidad Hermenegildo Galeana, tras avanzar durante seis horas.

“No buscamos más que subir a un lugar donde podamos tener mejores condiciones de vida”, dijo un cubano tras hacer una oración y comenzar su marcha ayer en la tarde.

El grupo porta una bandera de México, y salió de Mapastepec con gritos de: “¡Sí se puede!”. “No nos vamos a entregar a Migración, seguimos hasta el final”, advirtió el venezolano Luis Alberto Muñoz.