Martes 12 de agosto de 2025, p. 28
Tapachula, Chis., La caravana migrante autodenominada Éxodo por la Justicia retomó ayer su andar en la región Costa de Chiapas con dirección al municipio de Pijijiapan, e intenta avanzar al centro del país.
Ayer, en su sexto día de caminata desde que salió de Tapachula el miércoles pasado, el grupo de unos 250 extranjeros partió del municipio de Mapastepec después de las 17 horas.
Unos 46 kilómetros separan a Mapastepec de Pijijiapan, por eso los caminantes harán una escala en la comunidad Hermenegildo Galeana, tras avanzar durante seis horas.
“No buscamos más que subir a un lugar donde podamos tener mejores condiciones de vida”, dijo un cubano tras hacer una oración y comenzar su marcha ayer en la tarde.
El grupo porta una bandera de México, y salió de Mapastepec con gritos de: “¡Sí se puede!”. “No nos vamos a entregar a Migración, seguimos hasta el final”, advirtió el venezolano Luis Alberto Muñoz.
La caravana decidió continuar su travesía luego de que el fin de semana rechazó la oferta del Instituto Nacional de Migración (INM) de trasladar a los itinerantes en vehícu-los a Tapachula, para resolverles sus trámites de regularización.
No obstante, unos pocos accedieron y retornaron a Tapachula, donde recibieron visas por razones humanitarias. Los extranjeros dijeron desconfiar de las autoridades porque llevan meses intentado seguir las vías legales ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y les han negado sus peticiones o se han demorado en darles respuesta.
Además de la espera, han dicho, la situación se complica porque no hay empleos con los que puedan obtener ingresos para pagar alojamiento y alimentación.
Por eso ahora no buscan llegar a Estados Unidos, sino a ciudades del centro o norte de México, para buscar trabajo y seguir con sus papeleos.