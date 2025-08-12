La presidenta Claudia Sheinbaum comentó sobre el asunto del niño Fernando, quien fue asesinado la semana pasada, presuntamente por una deuda de mil pesos que tenían sus padres, que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México está investigando el caso y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, está en comunicación con la gobernadora Delfina Gómez y la familia del pequeño para brindar el apoyo que se requiera.

Reconoció que debe haber cambios en la fiscalía mexiquense para que un asunto de esta naturaleza no se repita.

“Habrá que saber, dijo, qué ocurrió y porqué no se atendió de manera pronta y expedita la solicitud de la madre para localizar a su hijo.”