Estados
Ver día anteriorMartes 12 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosOtros sitiosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/12. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Fiscalía del Edomex investiga el asunto: Sheinbaum/
A nterior
S iguiente
 
Fiscalía del Edomex investiga el asunto: Sheinbaum
 
Periódico La Jornada
Martes 12 de agosto de 2025, p. 27

La presidenta Claudia Sheinbaum comentó sobre el asunto del niño Fernando, quien fue asesinado la semana pasada, presuntamente por una deuda de mil pesos que tenían sus padres, que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México está investigando el caso y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, está en comunicación con la gobernadora Delfina Gómez y la familia del pequeño para brindar el apoyo que se requiera.

Reconoció que debe haber cambios en la fiscalía mexiquense para que un asunto de esta naturaleza no se repita.

“Habrá que saber, dijo, qué ocurrió y porqué no se atendió de manera pronta y expedita la solicitud de la madre para localizar a su hijo.”

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto