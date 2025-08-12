Gloria Villa acusa a autoridades de “ocultar cosas” // Considera que la alejaron del caso por “cuestiones políticas”
Martes 12 de agosto de 2025, p. 27
Nezahualcóyotl, Méx., Gloria Fabiola Villa Saldaña, quien se desempeñaba como abogada de Noemí, madre del niño Fernando, presuntamente asesinado por una deuda de mil pesos, fue destituida durante la segunda audiencia del caso en los juzgados del penal estatal Neza-Bordo.
La litigante dijo que esta decisión se tomó luego de una reunión que la madre de Fernando sostuvo con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y la alcaldesa de La Paz, Martha Guerrero Sánchez.
“Nos acaban de bajar del asunto, la mandataria y la alcaldesa decidieron quitarme del caso para que no se ventilen más cosas seguramente, y por cuestiones políticas. Hacen este movimiento y la llenan de atenciones, le llevan despensa y pues al final deciden cambiarme”, afirmó.
La también representante del colectivo Amor y Rabia, agrupación social de lucha contra el feminicidio y la violencia de género en la zona oriente mexiquense, afirmó que el abogado que va a representar a Noemí es funcionario del ayuntamiento de La Paz.
“Al final lo que están haciendo la gobernadora y la presidenta municipal es ocultar ciertas situaciones que se venían ventilando, y es obvio que iban a tratar de guardar todo esto en sigilo”, reprochó Villa Saldaña.
Sostuvo que hubo diversas omisiones, ya que Noemí no fue atendida cuando buscaba ayuda de las dependencias, como en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal de La Paz, “al grado de que ya destituyeron al director”.
La defensora señaló que la familia le informó que la mandataria y la munícipe se reunieron con Noemí el domingo pasado, y de ahí se derivó el cambio de su representatividad como defensora legal en el caso.
“Desde el sábado vi situaciones raras, y de manera extraña ahora me dice la familia que el 10 de agosto llegaron Delfina Gómez y la alcaldesa y decidieron bajarme del asunto. Y el abogado que la va representar es parte del gobierno de La Paz”, dijo.
“Es un ataque a mi persona y a mi organización, y exijo que la maestra Delfina me dé explicaciones de por qué decidieron de esa manera, sin consultarme y sin ver por qué me estaban cambiando, cuando desde el principio yo estuve con Noemí, mientras ni el gobierno del estado de México ni el municipal la apoyaron”, comentó.
Tres vinculados a proceso por la muerte del niño
Ayer, en los juzgados del penal estatal Neza-Bordo se llevó a cabo la audiencia donde un juez de control dictó la vinculación a proceso a los tres integrantes de una familia identificados como Carlos, Ana Lilia y Lilia, quienes serán procesados por el delito de desaparición de personas, en este caso del niño Fernando, cuyo cuerpo fue hallado en el municipio de La Paz, y a quien se llevaron “como garantía”, porque su madre no pudo pagar mil pesos que debía a los prestamistas.
Ayer en la mañana continuó la audiencia, luego de que el viernes pasado el juez en turno determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra los detenidos. Noemí estuvo en una sala aparte, como testigo protegido.
El lunes apenas había transcurrido una hora de la audiencia y se ordenó un receso por el cambio de la defensora de la familia.
El 28 de julio anterior, dos mujeres acudieron al domicilio de Noemí, madre del menor, en la colonia Ejidal El Pino del municipio de La Paz, supuestamente para “cobrarle una deuda económica”.
No obstante, la madre de Fernando les dijo que no tenía dinero para saldar la deuda, por lo que las ahora imputadas habrían sustraído a su hijo de cinco años y le dijeron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”. El otro sujeto, Carlos, las esperaba en la esquina de la calle y posteriormente juntos se retiraron del lugar, llevándose al pequeño.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem), la madre de la víctima habría acudido en diferentes ocasiones al domicilio de estas personas con la intención de ver a su hijo, situación que no le habrían permitido.
El 4 de agosto, elementos de la policía municipal de género se trasladaron al inmueble habitado por los hoy imputados, donde fue hallado oculto el cuerpo del niño, por ello fueron detenidos Carlos, Ana Lilia y Lilia.
Luego de casi nueve horas de audiencia, un juez vinculó a proceso a los detenidos y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación, el cual vence el próximo 10 de noviembre.
Intentaron ocultar el cuerpo
Durante la diligencia, el magistrado expuso que los imputados en todo momento trataron de ocultar el cuerpo del menor.
Además, el niño estaba vendado de los ojos y maniatado, y la necropsia reveló que padeció fractura de cráneo, clavícula y costillas. En cuanto a la lesión en la cabeza, hay indicios de que fue un golpe directo.
“El parte médico legista además señala que el menor tenía entre tres y cinco días de fallecido cuando el lunes 4 de agosto los policías ingresaron a la vivienda donde fue hallado el cadáver”, indicó el juzgador.
El juez señaló que la víctima, al tener los ojos vendados y estar maniatado, habría sido víctima de un posible secuestro.
Por la noche, la Fgjem indicó que elementos de la institución “cumplimentaron orden de aprehensión en reclusión contra Carlos, Llilia y Ana Lilia, por el delito de secuestro que causó la muerte de un niño de 5 años”.
La audiencia de vinculación a proceso se programó a las 9 y concluyó ayer a las 18:07 horas.