En el juzgado del penal esta-tal Neza-Bordo, en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, se llevó ayer a cabo la audiencia contra tres implicados en la muerte del niño Fernando, de 5 años.

Javier Salinas y René Ramón

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025

Nezahualcóyotl, Méx., Gloria Fabiola Villa Saldaña, quien se desempeñaba como abogada de Noemí, madre del niño Fernando, presuntamente asesinado por una deuda de mil pesos, fue destituida durante la segunda audiencia del caso en los juzgados del penal estatal Neza-Bordo.

La litigante dijo que esta decisión se tomó luego de una reunión que la madre de Fernando sostuvo con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y la alcaldesa de La Paz, Martha Guerrero Sánchez.

“Nos acaban de bajar del asunto, la mandataria y la alcaldesa decidieron quitarme del caso para que no se ventilen más cosas seguramente, y por cuestiones políticas. Hacen este movimiento y la llenan de atenciones, le llevan despensa y pues al final deciden cambiarme”, afirmó.

La también representante del colectivo Amor y Rabia, agrupación social de lucha contra el feminicidio y la violencia de género en la zona oriente mexiquense, afirmó que el abogado que va a representar a Noemí es funcionario del ayuntamiento de La Paz.

“Al final lo que están haciendo la gobernadora y la presidenta municipal es ocultar ciertas situaciones que se venían ventilando, y es obvio que iban a tratar de guardar todo esto en sigilo”, reprochó Villa Saldaña.

Sostuvo que hubo diversas omisiones, ya que Noemí no fue atendida cuando buscaba ayuda de las dependencias, como en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal de La Paz, “al grado de que ya destituyeron al director”.

La defensora señaló que la familia le informó que la mandataria y la munícipe se reunieron con Noemí el domingo pasado, y de ahí se derivó el cambio de su representatividad como defensora legal en el caso.

“Desde el sábado vi situaciones raras, y de manera extraña ahora me dice la familia que el 10 de agosto llegaron Delfina Gómez y la alcaldesa y decidieron bajarme del asunto. Y el abogado que la va representar es parte del gobierno de La Paz”, dijo.

“Es un ataque a mi persona y a mi organización, y exijo que la maestra Delfina me dé explicaciones de por qué decidieron de esa manera, sin consultarme y sin ver por qué me estaban cambiando, cuando desde el principio yo estuve con Noemí, mientras ni el gobierno del estado de México ni el municipal la apoyaron”, comentó.

Tres vinculados a proceso por la muerte del niño

Ayer, en los juzgados del penal estatal Neza-Bordo se llevó a cabo la audiencia donde un juez de control dictó la vinculación a proceso a los tres integrantes de una familia identificados como Carlos, Ana Lilia y Lilia, quienes serán procesados por el delito de desaparición de personas, en este caso del niño Fernando, cuyo cuerpo fue hallado en el municipio de La Paz, y a quien se llevaron “como garantía”, porque su madre no pudo pagar mil pesos que debía a los prestamistas.