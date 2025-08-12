Martes 12 de agosto de 2025, p. 8
Con cinco propuestas escénicas donde se conjuga el teatro, danza y multimedia, Un Teatro ofrece desde 2011 “un lugar de creatividad y pasión por diversas manifestaciones artísticas contemporáneas, donde se promueve la reflexión y la convivencia, haciendo posible nuevos entornos para la sociedad, la cultura y las artes”.
Jessica Sandoval, directora y fundadora del recinto ubicado en la colonia Condesa, explicó a La Jornada que “éste es un espacio que permite estar muy cerca de los actores y del público, en donde suceden experiencias cercanas e íntimas, donde se vive el teatro de manera distinta; hemos trabajado mucho en el teatro inmersivo”.
Duante más de una década, Un Teatro, “es un referente independiente que ofrece una plataforma para creadores mexicanos y fomenta públicos diversos. Entre su programación incluye danza, teatro, música, performance, exposiciones, talleres, conferencias y residencias artísticas, que promueven la reflexión, la creatividad y la formación cívica” contó Sandoval, quien también es bailarina, coreógrafa, productora y promotora cultural.
A partir del 13 de agosto comenzará una atractiva temporada con las obras Deseo, Nébula, los últimos amantes, Drácula, Disforia, y Alicia.
“La idea es presentar un montaje cada día y aunque tenemos fecha de inicio de las funciones, no tenemos fecha de cierre”.
Sandoval dijo que en más de una década ha puesto especial énfasis en la danza, expresión artística que emerge en cada montaje.
Explicó: “Deseo es una experiencia inmersiva de danza, teatro y música la cual dirijo y donde aparecen dos bailarines masculinos explorando la pasión y el placer en un viaje sensorial único; en Nébula se conjunta danza-teatro para reflexionar sobre las múltiples facetas del amor, con un elenco de nueve artistas, invitando al público a cuestionar cómo vivimos y elegimos amar”.
Drácula, describió, “es una adaptación del clásico de Bram Stoker, que combina terror, danza y teatro para explorar los deseos y miedos profundos del alma humana; Disforia está inspirada en los mitos de Antígona y Medea; es una obra de teatro-danza inmersiva permite al público recorrer escenas, decidir su camino y confrontar emociones y verdades”.
Alicia, “es también una Adaptación del personaje del Alicia en país de las maravillas, pero en blanco y negro y entornos multimedia”.
Aunque se plantean diversas temáticas, Sandoval subrayó: “mi voz va más hacia lo humanista y experimental; es decir por qué somos como somos o por qué actuamos como lo hacemos.
“Te podría decir la frase que a mí me movió para montar la obra la cual es: a veces las cosas imposibles resultan demasiado posibles, que sin duda, es un mensaje para los niños referente a que se puede hacer lo que uno quiera; imaginar otro mundo y una nueva forma ver la vida.”
En las cinco obras que se presentarán se abordan temas como el feminismo, el erotismo, la represión sexual, la justicia, el exilio y la migración, entre otros.
Jessica Sandoval ha producido, dirigido y coreografiado 18 espectáculos multidisciplinarios y realizado más de 20 giras internacionales en Senegal, Colombia, Estados Unidos, India y Finlandia, y se ha presentado como coreógrafa y bailarina en México, Francia, Austria, China y Tailandia.
La programación en Un Teatro, Alternativa Escénica, ubicado en avenida Nuevo León número 46, colonia Condesa, comenzará este 13 de agosto con Deseo, cada miércoles a las 20 horas; Nébula, los jueves a las 20 horas; Drácula, los viernes a las 20:30; Disforia, los sábados a las 19 horas y Alicia, los domingos a las 13 horas.