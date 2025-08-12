Ana Mónica Rodríguez

Martes 12 de agosto de 2025

Martes 12 de agosto de 2025, p. 8

Con cinco propuestas escénicas donde se conjuga el teatro, danza y multimedia, Un Teatro ofrece desde 2011 “un lugar de creatividad y pasión por diversas manifestaciones artísticas contemporáneas, donde se promueve la reflexión y la convivencia, haciendo posible nuevos entornos para la sociedad, la cultura y las artes”.

Jessica Sandoval, directora y fundadora del recinto ubicado en la colonia Condesa, explicó a La Jornada que “éste es un espacio que permite estar muy cerca de los actores y del público, en donde suceden experiencias cercanas e íntimas, donde se vive el teatro de manera distinta; hemos trabajado mucho en el teatro inmersivo”.

Duante más de una década, Un Teatro, “es un referente independiente que ofrece una plataforma para creadores mexicanos y fomenta públicos diversos. Entre su programación incluye danza, teatro, música, performance, exposiciones, talleres, conferencias y residencias artísticas, que promueven la reflexión, la creatividad y la formación cívica” contó Sandoval, quien también es bailarina, coreógrafa, productora y promotora cultural.

A partir del 13 de agosto comenzará una atractiva temporada con las obras Deseo, Nébula, los últimos amantes, Drácula, Disforia, y Alicia.

“La idea es presentar un montaje cada día y aunque tenemos fecha de inicio de las funciones, no tenemos fecha de cierre”.

Sandoval dijo que en más de una década ha puesto especial énfasis en la danza, expresión artística que emerge en cada montaje.

Explicó: “Deseo es una experiencia inmersiva de danza, teatro y música la cual dirijo y donde aparecen dos bailarines masculinos explorando la pasión y el placer en un viaje sensorial único; en Nébula se conjunta danza-teatro para reflexionar sobre las múltiples facetas del amor, con un elenco de nueve artistas, invitando al público a cuestionar cómo vivimos y elegimos amar”.