▲ La llegada de 400 mil visitantes al recinto ferial fortaleció la economía local. Foto La Jornada y tomada de redes sociales

Martes 12 de agosto de 2025, p. 8

San Luis Potosí., Ante más de 400 mil personas que asistieron a la Ferian Nacional Potosina, Marilyn Manson puso a San Luis Potosí en el epicentro de la música internacional.

El pasado 16 de junio la Iglesia se declaró inconforme ante el anuncio del concierto de Marilyn Manson, conocido como el Anticristo, en la feria potosina. Cabe recordar que la diócesis junto con la comunidad católica local organizó manifestaciones y recolectó más de seis mil firmas dirigidas al gobierno estatal para impedir el concierto, pues promovía mensajes contrarios a su fe. En el Centro Histórico de la capital potosina, el mismo día del show, apareció una cabeza de vaca colocada sobre mantas rojas frente a la Catedral, lo que provocó la movilización de autoridades, sin que fuera confirmado que este hecho fuese asociado a la presentación de Manson.

Ante esta postura eclesiástica, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona expreso “estamos en una sociedad plural y en un Estado laico.”

Y llegó el día negro del 10 de agosto y con un éxito rotundo y un ambiente nunca antes visto en El Foro de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), más de 203 mil personas y alrededor de 400 mil en todo el recinto, disfrutaron de la electrizante actuación de Marilyn Manson, el artista más emblemático del rock industrial, quien ofreció un espectáculo sin límites que hizo historia en San Luis Potosí.

Ricardo Gallardo aseguró este día que al concierto llegaron fanáticos provenientes de toda la República Mexicana y Estados Unidos, en un centenar de autobuses y decenas de camionetas turísticas, principalmente desde la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Celaya, Michoacán y otras entidades.