A pesar de reacción negativa de la Iglesia, más de 200 mil personas asistieron eufóricas y gratis
Martes 12 de agosto de 2025, p. 8
San Luis Potosí., Ante más de 400 mil personas que asistieron a la Ferian Nacional Potosina, Marilyn Manson puso a San Luis Potosí en el epicentro de la música internacional.
El pasado 16 de junio la Iglesia se declaró inconforme ante el anuncio del concierto de Marilyn Manson, conocido como el Anticristo, en la feria potosina. Cabe recordar que la diócesis junto con la comunidad católica local organizó manifestaciones y recolectó más de seis mil firmas dirigidas al gobierno estatal para impedir el concierto, pues promovía mensajes contrarios a su fe. En el Centro Histórico de la capital potosina, el mismo día del show, apareció una cabeza de vaca colocada sobre mantas rojas frente a la Catedral, lo que provocó la movilización de autoridades, sin que fuera confirmado que este hecho fuese asociado a la presentación de Manson.
Ante esta postura eclesiástica, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona expreso “estamos en una sociedad plural y en un Estado laico.”
Y llegó el día negro del 10 de agosto y con un éxito rotundo y un ambiente nunca antes visto en El Foro de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), más de 203 mil personas y alrededor de 400 mil en todo el recinto, disfrutaron de la electrizante actuación de Marilyn Manson, el artista más emblemático del rock industrial, quien ofreció un espectáculo sin límites que hizo historia en San Luis Potosí.
Ricardo Gallardo aseguró este día que al concierto llegaron fanáticos provenientes de toda la República Mexicana y Estados Unidos, en un centenar de autobuses y decenas de camionetas turísticas, principalmente desde la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Celaya, Michoacán y otras entidades.
Lo anterior, ante la perseverancia del Ejecutivo estatal y las ganas de promover a nivel internacional al estado de San Luis Potosí. No obstante los obstáculos que se presentaron por escrito por parte de la Iglesia potosina, se concretó la presentación totalmente gratuita del cantante, quien ha llevado su gira One Assassination Under God Tour a ciudades como Zúrich, Milán, Múnich, Berlín, Ámsterdam y Londres.
En San Luis Potosí Manson reafirmó su icónica estética rebelde y oscura, provocando la euforia de miles de asistentes con temas como Nod if you Understand, Disposable Teens, Angel with the Scabbed Wings y Tourniquet, entre otras.
Por último, el funcionario agregó que el espectáculo inició puntual a las 21 horas, con una aparición llena de luces rojas y humo que encendió el ánimo del público hasta llegar al clímax de la noche.
La llegada de 400 mil visitantes al recinto ferial el domingo fortaleció la economía local, con una importante derrama para el sector turístico, hotelero, restaurantero y comercial, reafirmando a la Fenapo como la mejor feria de México y un motor de atracción internacional.