No Rain, No Flowers es su decimotercer compilado que incluye una mezcla difusa de soul sureño, sicodelia de los 60, blues modernista y countryrock vibrante.

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 7

En su reciente gira por el Reino Unido, The Black Keys estuvo en Manchester un par de días antes del primer concierto del regreso de Oasis. Patrick Carney, baterista del dúo de garage de Ohio, comentó a The Independent: “Ver a todo un país emocionado y entusiasmado por la reunión de una banda de rock... fue una locura.”

“Nunca habíamos visto nada igual”, ríe entre dientes su compañero de banda, el cantante y guitarrista Dan Auerbach. Pero bajo la admiración congratuladora, se denota cierta injusticia. Hace poco, Carney se perdió un concierto local de Mumford and Sons porque la noticia no había trascendido la cobertura masiva de conciertos en Internet.

“Todo el mundo sabe que Oasis tocó en Wembley este fin de semana, pero eso consume muchísimo ancho de banda y con razón, en tu algoritmo”. Considera la difícil situación de muchos artistas menos mediáticos que luchan por el espacio. “¿Cómo se supone que vas a correr la voz?”, pregunta.

En su decimotercer álbum: No Rain, No Flowers las llaves negras agregaron un brillo soul de los 70 y un borde sureño polvoriento, tan adecuado para el bar de carretera de Tennessee como para la capilla gospel, con el que regresan este 11 de septiembre a México para ofrecer un concierto en el Pepsi Center.

Durante la década de 2010 se mostraron como el sonido del indie retro rock estadunidense, pero el año pasado se vieron obligados a cancelar una gira por sus lares, despedir a su mánager y dar un polémico concierto con criptomonedas para recuperar los ingresos perdidos. “Nos jodieron”, tuiteó esa vez Carney y explicó que la venta de conciertos a precios inferiores en ciudades de mayor riesgo no se había reducido como prometió su “mal organizada” agencia de representación.

En aquel momento, su agencia dijo que fue una “separación amistosa”. Cuanto más exponían The Black Keys la disputa en los medios, más delataba una industria monopolista que trabajaba subrepticiamente contra el artista.

Afirma que la importante promotora Live Nation tiene vínculos financieros con amplios sectores de la industria, y cree que eso crea conflictos de intereses. “Por ejemplo, ‘Jay-Z fundó una empresa de representación con Live Nation’, (pero) nadie entiende realmente qué significa eso”, manifiesta. “Así que la gente con la que se supone que debes trabajar para negociar con tu promotor está en el bolsillo de éste. Entonces, ¿cómo demonios se supone que debes trabajar? Está en todas partes... es insidioso. Es una mierda”.

Pese a la filosófica y optimista canción que da título al nuevo álbum, todavía están furiosos por el revuelo del año pasado. “No es algo que nos haya pasado antes y ha sido muy difícil superarlo, sólo mentalmente”, dice Auerbach. “Realmente nos está carcomiendo a ambos. Supongo que (la canción que da título al álbum) intenta darle un giro positivo a ese tipo de situación. Pero no era necesariamente así como nos sentíamos. Es decir, estábamos furiosos. Queríamos venganza. Pero escribimos No Rain, No Flowers, no sé exactamente por qué. Pat y yo tenemos hijos ahora, y quizás quejarnos y quejarnos de nuestros problemas directamente, como un maldito diario, no es lo que queremos hacer. No es el legado que queremos dejarles a nuestros hijos”.

El disco –una mezcla difusa de soul sureño, sicodelia de los 60, blues modernista, Motown y country rock vibrante– estuvo influido por los recientes Record Hangs, fiestas de baile de vinilo celebradas por Estados Unidos y Europa, en las que el dúo sólo hacía de díyei y tocaba sencillos antiguos de 45 pulgadas.

Explotación infernal

En su época de formación en los años 2000, estos amigos de la infancia recorrieron su país en una camioneta pasando el rato en “viajes infernales de ocho horas” entre clubes. “Éramos dos chavos enamorados de la música y nuestros gustos empezaron a armonizarse y a expandirse. Recuerdo aquella primera gira: Dan me tocaba un montón de blues que me encantaba, y luego le enseñaba Spiritualized o Modest Mouse. Y encontrábamos recopilaciones, como una de soul jazz y funk de Nueva Orleans y las usábamos a tope. Fue simplemente este descubrimiento musical. Esa sigue siendo la base de nuestra amistad”.