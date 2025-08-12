Martes 12 de agosto de 2025, p. a35
Si en la Leagues Cup el Cruz Azul recibió una goleada escandalosa ante el Seattle Sounders, en la Liga Mx el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón parece imbatible. El equipo cementero continúa con paso perfecto en el torneo Apertura 2025, tras imponerse ayer 2-1 al Atlético San Luis en duelo disputado en el estadio Alfonso Lastras.
El conjunto cementero, que en días recientes fue eliminado de la fase de grupos de la Leagues Cup tras ser goleado 7-0 en su duelo ante el Seattle Sounders, se sacó la espina y demostró el poder ofensivo que lo tiene como uno de los contendientes al título.
El argentino Rodolfo Rotondi abrió el marcador al 52 tras recibir un pase filtrado que mandó a la red con un violento disparo raso para vencer al portero Andrés Sánchez. Minutos después, el artillero Ángel Sepulveda definió el duelo al ejecutar a la perfección un penalti (57).
Cerca del final, el cuadro potosino se hizo presente en el marcador con la anotación de Román Torres, quien definió con un sutil disparo ante la salida del portero colombiano Kevin Mier.
En otro enfrentamiento, el Toluca, vigente campeón del futbol mexicano, mantuvo su buena racha al imponerse 2-0 a los Bravos en el estadio olímpico Benito Juárez.
Los dirigidos por Antonio Mohamed se fueron al frente en la pizarra al 34 gracias a un remate acrobático del portugués Paulinho. En el segundo tiempo, Juan Pablo Domínguez sentenció al 48 el marcador final con un certero remate de cabeza ante una desatención defensiva.
La victoria del Toluca confirmó el buen momento que vive el equipo, que clasificó a cuartos de final de la Leagues Cup en la primera posición, mientras que en el torneo local se ubica en el tercer sitio con nueve puntos.