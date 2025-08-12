De La Redacción

Si en la Leagues Cup el Cruz Azul recibió una goleada escandalosa ante el Seattle Sounders, en la Liga Mx el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón parece imbatible. El equipo cementero continúa con paso perfecto en el torneo Apertura 2025, tras imponerse ayer 2-1 al Atlético San Luis en duelo disputado en el estadio Alfonso Lastras.

El conjunto cementero, que en días recientes fue eliminado de la fase de grupos de la Leagues Cup tras ser goleado 7-0 en su duelo ante el Seattle Sounders, se sacó la espina y demostró el poder ofensivo que lo tiene como uno de los contendientes al título.

El argentino Rodolfo Rotondi abrió el marcador al 52 tras recibir un pase filtrado que mandó a la red con un violento disparo raso para vencer al portero Andrés Sánchez. Minutos después, el artillero Ángel Sepulveda definió el duelo al ejecutar a la perfección un penalti (57).