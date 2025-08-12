Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. a12

Moscú. La FIFA inició ayer las inscripciones para el programa de voluntarios de la Copa del Mundo 2026 con sedes en Canadá, Estados Unidos y México, en el que se espera la participación de unos 65 mil colaboradores.

El torneo, que se disputará por primera vez en tres países, reunirá a 48 selecciones en 16 ciudades sede durante seis semanas.

“Se espera que unas 65 mil personas formen parte de la comunidad de voluntarios de la Copa Mundial, lo que lo convierte en el mayor programa de voluntarios de la FIFA hasta la fecha”, destaca la nota publicada en la web del ente rector del futbol del orbe.

Los interesados no necesitan experiencia previa, pero deben tener al menos 18 años al momento de postularse, contar con permiso legal para realizar voluntariado en el país sede y poseer buen dominio del inglés. En México se valorará especialmente el conocimiento del español, y el manejo de otros idiomas será un punto a favor, “ya que la FIFA busca conformar una comunidad internacional diversa e inclusiva”.

Los voluntarios, considerados por la organización como “corazón, el alma y la alegría” de sus torneos, desempeñarán tareas en 23 áreas funcionales. Su labor abarcará estadios, centros de entrenamiento, aeropuertos, hoteles y otros espacios, oficiales y no oficiales.