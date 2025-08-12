▲ Jesús Tecatito Corona marcó el primer gol del encuentro en su partido 100 en el futbol mexicano. Foto @Rayados

Monterrey ganó el partido cómodamente. En menos de 30 minutos de su visita al estadio León, el cuadro regiomontano resolvió el partido (3-1) ante la Fiera con goles de Jesús Manuel Corona (14) y Ricardo Puma Chávez (31). Más tarde, el español Sergio Canales cerró la cuenta con un remate de zurda (60).

La victoria de los Rayados no sólo dejó en silencio a los miles de aficionados guanajuatenses, también sirvió de impulso para que el técnico español Doménec Torrent, cuestionado en un inicio por su eliminación tempranera en la Leagues Cup, cerrara la cuarta fecha en el tercer lugar de la Liga Mx.

Como en sus tiempos más brillantes en Europa, Jesús Tecatito Corona encabezó la ofensiva regiomontana. Marcó el 1-0 en su partido 100 en el futbol mexicano y luego se encargó de desequilibrar a la zaga esmeralda en los tantos de Chávez y Canales, quien finiquitó el encuentro con un zurdazo dentro del área.