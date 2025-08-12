Martes 12 de agosto de 2025, p. a12
Monterrey ganó el partido cómodamente. En menos de 30 minutos de su visita al estadio León, el cuadro regiomontano resolvió el partido (3-1) ante la Fiera con goles de Jesús Manuel Corona (14) y Ricardo Puma Chávez (31). Más tarde, el español Sergio Canales cerró la cuenta con un remate de zurda (60).
La victoria de los Rayados no sólo dejó en silencio a los miles de aficionados guanajuatenses, también sirvió de impulso para que el técnico español Doménec Torrent, cuestionado en un inicio por su eliminación tempranera en la Leagues Cup, cerrara la cuarta fecha en el tercer lugar de la Liga Mx.
Como en sus tiempos más brillantes en Europa, Jesús Tecatito Corona encabezó la ofensiva regiomontana. Marcó el 1-0 en su partido 100 en el futbol mexicano y luego se encargó de desequilibrar a la zaga esmeralda en los tantos de Chávez y Canales, quien finiquitó el encuentro con un zurdazo dentro del área.
La única respuesta firme de los Panzas Verdes fue el gol de Daniel Felipe Arcila (65), mediocampista colombiano que entró de cambio y generó una pequeña esperanza. Pero nada modificó la imagen de un dominante Monterrey, capaz de atacar por tierra y después por aire.
Desde que la directiva encabezada por Jesús Martínez renovó su contrato, el argentino Eduardo Berizzo registra cinco derrotas consecutivas al frente del equipo: tres en la Liga y el resto en la Leagues Cup. Su continuidad no está segura, dada la cantidad de cuestionamientos y críticas por su bajo nivel de rendimiento.
Para los Rayados, el futuro luce prometedor. Están a tres puntos del líder Pachuca luego de tres triunfos y sólo un traspié, precisamente en su debut esta campaña.