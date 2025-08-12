Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. a12

En el club Irapuato el pasado siempre vuelve. Los aficionados que asisten al estadio Sergio León Chávez miran atrás y se preguntan cómo sería su historia de haber seguido otro camino. Los malos manejos, la entrada de grupos empresariales que utilizaron el futbol para negocios fraudulentos y negociaron en diferentes etapas la venta de la franquicia, les negaron la posibilidad de jugar en primera división desde su último descenso en 2004. La intervención de autoridades municipales y del gobierno, en conjunto con la empresa mexicana Healthy People, encabezada por la principal inversora Selomith Ramírez, impulsaron un nuevo renacimiento de la Trinca, primero en la Liga Premier y ahora en Expansión como invitado.

El proceso de registro ante la Federación Mexicana de Futbol implicó la presentación de estados financieros, permisos y constancias de afiliación; también el acuerdo del Club Deportivo Irapuato AC, presidido por Juan Manuel Albo, para el uso del nombre, el escudo, los colores y el recinto. Aquella disputa estuvo a punto de extinguir su regreso. “Es complicado hablar de cosas que no puedes. Si no aceptábamos los términos en los cuales se diera el nuevo contrato, la única opción era litigar el caso y pelear en los juzgados. Eso hubiera significado olvidarnos del futbol en la ciudad por dos o tres años como ya nos había pasado”, dice Ramírez a La Jornada con especial énfasis en las veces que el equipo desapareció del circuito profesional (2001, 2004, 2013 y 2015).

Desde finales de 2023, decenas de obreros encabezaron los traba-jos de remodelación en el Sergio León Chávez, mundialista en 1986, pero entonces con fallas estructurales, paredes astilladas y desteñidas por el Sol, así como accesos cercados por costales de basura. Según cifras del gobierno estatal, las mejoras alcanzaron una inversión de 139 millones de pesos hasta mayo pasado. “No vamos a pensar en si alguien tuvo la culpa de lo que perdimos, si nos lo quitó o lo robó, pero pronto llegaremos a donde queremos”, agrega la dueña de la Trinca, orgullosa, reflexiva, sin cuantificar títulos posibles ni crear falsas esperanzas, aunque convencida de que su equipo cumple la moraleja del viejo caminante: aquel que se va, siempre regresa.