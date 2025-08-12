Juan Manuel Vázquez

Martes 12 de agosto de 2025

El recorrido de Isaac del Toro en poco más de una semana ha sido vertiginoso. Perdió un podio en la Clásica de San Sebastián, ganó el Circuito de Getxo, entró al top 10 mundial al ocupar el séptimo puesto del ranking, empezó la Vuelta a Burgos con una caída que lo hundió y remontó para ganarla. Este lunes, de nuevo, escala un peldaño en la clasificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI) con 3 mil 621 puntos.

Nunca un mexicano estuvo en una posición tan privilegiada en el ciclismo de élite. Ni sus antecesores ejemplares, Raúl Alcalá en los 90 y Alberto Pérez Cuapio en el nuevo siglo, insignias que ganaron etapas en las grandes vueltas, alcanzaron semejantes cotas de distinción.

Del Toro destaca en esa lista de jerarquías donde está apenas un peldaño y 220 puntos abajo del top cinco que empieza en orden ascendente con el esloveno Primoz Roglic y que se corona con otro del mismo país y que parece destinado a convertirse en leyenda: Tadej Pogacar.

Si existe una acción que describa con fidelidad el paso del bajacaliforniano de 21 años en el mundo de los pedales esta es la irrupción. Así lo hizo cuando conquistó el Tour del Porvenir en Francia en 2023 y en 2024 cuando debutó como profesional con el grupo más exitoso del momento UAE Team Emirates. Pero si algo de verdad cimbró la carrera del pedalista mexicano fue su inesperado protagonismo en el Giro de Italia de este año, cuando de forma inaudita arrebató el liderato cuando las circunstancias se lo exigieron y terminó como subcampeón; la victoria se le escapó por los pelos.