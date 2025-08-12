De la Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a los deportistas mexicanos que durante el fin de semana obtuvieron medallas en competencias internacionales.Ayer, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que son jóvenes brillantes que han participado en lo que fueron muy buenas semanas para el deporte nacional.