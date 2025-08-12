Deportes
Son jóvenes brillantes: Sheinbaum
 
Periódico La Jornada
Martes 12 de agosto de 2025, p. a10

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a los deportistas mexicanos que durante el fin de semana obtuvieron medallas en competencias internacionales.Ayer, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que son jóvenes brillantes que han participado en lo que fueron muy buenas semanas para el deporte nacional.

Enseguida, se transmitió un video con imágenes de los ganadores en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, de los Mundiales de Chengdú y del ciclista Isaac del Toro, campeón en la Vuelta a Burgos.

