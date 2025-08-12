▲ Humberto Nájera (al centro, de blanco) dijo que entrenó bastante para este logro. Foto Conade

Martes 12 de agosto de 2025

En Asunción, el sonido del agua se mezcló con el ruido de los aplausos cuando Humberto Nájera tocó pared en la alberca y se llevó la medalla de oro en la prueba de 200 metros dorso de los Juegos Panamericanos Junior.

El nadador mexicano le dio a nuestro país su segundo metal dorado en la competencia juvenil al lograr un tiempo de 1:57.44 minutos para imponer récord del país y de la competencia. Además, aseguró su lugar para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

“Estoy muy orgulloso de este logro y con mucha ilusión de ir a los Panamericanos de adultos en dos años. Entrené bastante y me concentré en la alberca para lograr el oro. Estoy feliz”, dijo Nájera, estudiante de la Universidad de California.

La medalla de plata fue para el brasileño Samuel Lopes y el bronce fue para el chileno Edhy Vargas

En una jornada donde también se cosecharon cuatro bronces y una plata, Humberto se convirtió en la figura tricolor de la piscina paraguaya donde Brasil se llevó cinco de siete pruebas en disputa.

Otra de las figuras de la delegación nacional fue Celia Pulido, quien obtuvo ayer dos medallas para llegar a tres en su cuenta personal. La seleccionada logró la plata en los 200 metros dorso con una nueva marca personal (2:11.67 minutos) y bronce en el relevo libre mixto junto con Diego Camacho, Andrés Dupont y María Méndez (3:32.49), quien también cosechó el bronce en los 100 metros mariposa (1:00.73).

Dupont, quien entrena en Estados Unidos, participó en los 100 metros mariposa donde se ubicó en el cuarto sitio con 1:00.73 minutos. Fernanda Elizondo fue sexta en la final de 200 metros estilo libre mientras que David Medina fue quinto en la misma prueba.