El nadador ganó la prueba de 200 Dorso
México suma 14 metales y se ubica en la sexta posición del medallero
Martes 12 de agosto de 2025, p. a10
En Asunción, el sonido del agua se mezcló con el ruido de los aplausos cuando Humberto Nájera tocó pared en la alberca y se llevó la medalla de oro en la prueba de 200 metros dorso de los Juegos Panamericanos Junior.
El nadador mexicano le dio a nuestro país su segundo metal dorado en la competencia juvenil al lograr un tiempo de 1:57.44 minutos para imponer récord del país y de la competencia. Además, aseguró su lugar para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
“Estoy muy orgulloso de este logro y con mucha ilusión de ir a los Panamericanos de adultos en dos años. Entrené bastante y me concentré en la alberca para lograr el oro. Estoy feliz”, dijo Nájera, estudiante de la Universidad de California.
La medalla de plata fue para el brasileño Samuel Lopes y el bronce fue para el chileno Edhy Vargas
En una jornada donde también se cosecharon cuatro bronces y una plata, Humberto se convirtió en la figura tricolor de la piscina paraguaya donde Brasil se llevó cinco de siete pruebas en disputa.
Otra de las figuras de la delegación nacional fue Celia Pulido, quien obtuvo ayer dos medallas para llegar a tres en su cuenta personal. La seleccionada logró la plata en los 200 metros dorso con una nueva marca personal (2:11.67 minutos) y bronce en el relevo libre mixto junto con Diego Camacho, Andrés Dupont y María Méndez (3:32.49), quien también cosechó el bronce en los 100 metros mariposa (1:00.73).
Dupont, quien entrena en Estados Unidos, participó en los 100 metros mariposa donde se ubicó en el cuarto sitio con 1:00.73 minutos. Fernanda Elizondo fue sexta en la final de 200 metros estilo libre mientras que David Medina fue quinto en la misma prueba.
Judocas logran bronces
Los judocas tricolores Rafael Ramírez y María Cruz obtuvieron el bronce en el tercer día de actividades de los Juegos.
Ramírez subió al podio en la categoría de -73 kilogramos al vencer al estadunidense Anthony Farnot. El oro fue para Matheus Nolasco, de Brasil, y la plata se la llevó Alfredo Valdivieso, de Colombia.
“La verdad venía por el oro, pero subir al podio es un buen resultado. No te das cuenta de que ganaste una medalla hasta que sales del tatami y todos te felicitan”, compartió Rafael, quien se preparó para la competencia en España.
María salió avante del duelo por el tercer lugar de los 63 kilogramos ante Wendy Martínez, de Cuba. En un combate que se extendió por nueve minutos, la tricolor demostró garra y se impuso a su difícil contrincante.
“Fue un combate complicado y largo, así que esta medalla significa mucho porque pude aguantar. Vine por el oro, pero tomando en cuenta el nivel tan elevado me siento contenta”, comentó la seleccionada, quien estalló en llanto apenas recibió su medalla.
En la final de BMX freestyle, Valeria Segura culminó en el quinto sitio con una puntuación de 51.67.
Los arqueros Adriana Castillo y Máximo Méndez aseguraron dos preseas más para México tras instalarse en las finales individuales.
Nuestro país suma hasta el momento dos preseas de oro, seis de plata y seis de bronce con lo que se ubica en el sexto sitio del medallero dominado por Brasil (22-9-10) y Chile (7-4-5). En la edición anterior, en Cali, Colombia, México culminó en el cuarto lugar general de la clasificación.