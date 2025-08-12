Afp

Martes 12 de agosto de 2025, p. 5

Jiangyong. En un taller de la provincia de Hunan, en el centro de China, una profesora traza suavemente con un pincel de tinta los caracteres de una escritura secreta inventada hace siglos por las mujeres.

El nüshu, que literalmente significa “escritura de las mujeres” en chino, se creó hace unos 400 años, en una época en la que las mujeres no tenían acceso a la educación y, por lo tanto, a la escritura.

Gracias al nüshu las mujeres podían comunicarse entre ellas a través de cartas, canciones o incluso bordados.

Transmitido de generación en generación, de madres a hijas, el nüshu está ahora recobrando fuerza en toda China, donde se le considera un símbolo de fuerza femenina.

Pan Shengwen, una estudiante de 21 años, explica a Afp que el nüshu permite a las mujeres comunicarse con total seguridad. “Es como un tipo de santuario para nosotras”, sostiene.

“Podemos expresar nuestros pensamientos, confiarnos entre hermanas, hablar de todo.”

Comparado a los sinogramas, las palabras en nüshu son fonéticas, menos cuadradas, más finas y tienen forma de hojas de árbol.

“Cuando escribimos, nuestra respiración debe ser pausada para que el pincel se mantenga estable”, explica.

En Xiaohongshu, una aplicación china similar a Instagram, el número de visualizaciones para la etiqueta “Nüshu” alcanza los 72 millones. La mayoría son publicaciones de mujeres jóvenes que publican fotos de tatuajes u otras creaciones con esta antigua escritura.

He Jingying, otra estudiante, explica que fue su madre quien la inscribió en un curso de nüshu.

Esta práctica, cuenta, le proporciona “una profunda sensación de serenidad. Cuando toco el papel con el pincel siento como una fuerza interior”, afirma.

“Un grito contra la injusticia”

El nüshu es mucho más que una simple escritura. Refleja la vida de las mujeres del condado rural de Jiangyong, en la provincia de Hunan, explica Zhao Liming, profesora de la universidad Tsinghua de Pekín.