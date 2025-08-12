▲ Una vez que empieza una obra, Juan Antonio Lara Flores no para hasta terminarla, algo que puede hacer en un día. En la imagen, Sin Título II. Foto cortesía del artista de foto

Omar González Morales

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 5

A sus 88 años, el pintor Juan Antonio Lara Flores ha expuesto en múltiples foros. A pesar de ser médico de profesión, aprovechó sus momentos de descanso para dedicarse a plasmar colores: “Me siento vivo cuando pinto y cada vez que hago cuadros es como ver un nuevo amanecer, lo disfruto mucho y me da fuerzas”, dijo el artista autodidacta en entrevista con La Jornada.

Su salud se ha deteriorado y no puede salir de su casa sin compañía, por lo que su hijo lo ayuda a conseguir todos los insumos para que continúe su aventura pictórica. “Creo que un médico tiene que ser alguien culto en varios aspectos, no solamente en la disciplina, sino de la vida. Tiene que leer las grandes obras y ver las pinturas para humanizar y entender más por qué nos decidimos por esta profesión”.

Tras estudiar medicina en los años 60, Juan Antonio Lara Flores optó por especializarse en la cirugía plástica, tras lo que trabajó en el servicio de salud mexicano, específicamente en el Hospital General, ubicado en la capital del país.

“Ya que empiezo a pintar me pierdo y no paro hasta terminar un cuadro, lo puedo hacer en un día. Mi formato es de un metro por 70 centímetros, casi siempre en tela, y tardo de tres a seis horas en acabar, otro tanto es en cartulina de 60 por 40 centímetros, utilizo gesso para ambas”, explicó Lara Flores.

En el sitio web delbisturialpincel.com.mx el público puede apreciar más de un centenar de piezas creadas por Lara Flores. Su mensaje: “uno siempre tiene por descubrir cosas maravillosas”.

Ha expuesto en el Centro Cultural Jaime Sabines, el Museo de León, en Guanajuato; en el auditorio Abraham Ayala González, del Hospital General de México, y en la galería Fayad Jamín, de la embajada de México en Cuba, entre otros recintos. También creó la portada del libro Penumbra, de Antonio Zuckermann, y de su disco, En vivo; además del epé Al son de una guitarra, de Adrián Nieto.

Rutina diaria

“En los años 90, tras mi jubilación, me reuní con Leonel Maciel, Miguel Urbán, Javier Arévalo, Byron Gálvez y otros artistas. Al principio sólo era convivencia, pero después me atreví a pintar con ellos y resultó que no lo hacía mal. Ahí comencé a tomármelo en serio y a iniciar una rutina diaria con ello”, comentó.