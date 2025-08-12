S

i el arte es una herramienta lúdica, un estímulo del pensamiento crítico, un liberador de emociones y fortalece a la comunidad e incita al diálogo ¿por qué se le considera algo accesorio, algo elitista para el consumo de pocos? Lo ningunean las instituciones públicas con cada vez más bajos presupuestos y, en las dos últimas administraciones, además, estigmatizándolo machaconamente y con resentimiento, como una actividad fifí.

John Berger, uno de los más grandes críticos de arte contemporáneos, decía que no podía decir lo que el arte hace ni cómo lo hace, “pero sé que el arte a menudo ha juzgado a los jueces, exhortado a los inocentes a la venganza y mostrado al futuro el sufrimiento del pasado para que no fuera olvidado”.

Claudia Gómez Haro valoró al arte, como John Berger quería, no sólo por sus simples méritos estéticos, sino por su capacidad para que los espectadores se vieran en él y reconocieran su “poder colectivo”.

La historia es conocida: en 1990 se enteró que una bella casona ubicada en el número 99 de Álvaro Obregón iba a ser vendida para oficinas. Ella, sus hermanas Cecilia y Germaine, Elena Lamm y Elín Luque hablaron con el dueño, le presentaron un proyecto y conformaron un patronato presidido por Alejandro Burillo. Tres años después echaron a andar uno de los proyectos culturales más ambiciosos de las últimas décadas: Casa Lamm.

Esa pequeña troupe tocada por la cultura estaba decidida a cambiar los estudios de historia del arte “que en aquel entonces se pensaba que básicamente tenía que ver con el glamur”. No sólo eso: sabían que los egresados de esa especialidad, al terminar sus estudios, tenían muy pocas opciones de trabajo que se reducían a la investigación y la academia.

Basada en su experiencia personal y las de sus compañeras de ruta, hicieron un estudio de mercado y descubrieron que “muchos puestos que deberían ocupar los historiadores de arte los tenían, en el mejor de los casos, comunicólogos, administradores o sociólogos, pero la mayoría eran autodidactas”.

Un elemento importante para lo que se convirtió en Casa Lamm fue saber que “de la cultura no se hace dinero ni pretendemos hacerlo; somos una asociación civil sin fines de lucro, pero autofinanciable”.

Eso les permitió no insertarse como un eslabón más del mercado y tender puentes con libertad como lo hicieron con los colectivos de El Faro de Oriente para darle visibilidad a su producción; hacer de su galería un espacio de promoción y exhibición donde se puede vender obra, pero sin las comisiones que cobran no pocos galeristas que van de 40 a 50 por ciento; digitalizar las fotografías de Manuel Álvarez Bravo o tener en comodato la biblioteca de arte más importante del país y que formara el extinto Museo de Arte Contemporáneo de Televisa.