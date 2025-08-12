▲ La obra Esto no es lo que parece se presenta los fines de semana en el Teatro Santa Catarina, en Coyoacán. Foto cortesía de la producción

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 3

Un grupo de artistas emprendió un laboratorio de investigación durante la pandemia de covid-19, para explorar las políticas de la mirada y las heridas invisibles que deja la violencia estética en el cuerpo y el tiempo.

De ese proceso se gestó Esto no es lo que parece, creación que la compañía Pentimento escenifica en el Teatro Santa Catarina, en Coyoacán, coproducida con Teatro UNAM.

Isabel Toledo (Ciudad de México, 1990), creadora y directora, explicó en entrevista con La Jornada que la pieza no surgió de un impulso inmediato, sino de “una cocción a fuego lento” iniciada en 2021.

“Convocamos a mujeres vinculadas en el ámbito teatral para compartir preguntas y testimonios sobre cómo vivimos la violencia estética desde nuestras propias experiencias. Primero de manera virtual y después presencial, fuimos creando vínculos y materiales que dieron forma a esta obra.”

Uno de los ejes centrales es el concepto de ‘cuerpo tránsito’, tomado del activismo y la escritura de la filósofa Magdalena Piñeyro.

“Se refiere a una corporalidad atrapada en la espera de un ideal que nunca llega porque siempre se proyecta hacia ese modelo impuesto por la sociedad patriarcal. Por ejemplo, en las personas gordas se espera que aparezca una figura delgada como meta”, añadió Toledo.

“Esa lógica atraviesa a todos los cuerpos marcados por la violencia estética dominante. La obra busca romper con esa expectativa y traer la experiencia física al ahora para que el tiempo se sienta como un presente activo, no fragmentado.”

Integrante del elenco y coautora del texto, Karen Sawí Basurto (Ciudad de México, 1997) señaló que la escritura fue un proceso vivo, tejido en los ensayos mediante ejercicios que activaban emociones, sensaciones físicas y registros audiovisuales.

“Mirar mi cuerpo en el presente resultó una experiencia distorsionada, como si no me reconociera a mí misma. Pero al observar fotografías del pasado, mi percepción cambió: esa mirada se volvió más amable, más objetiva. Eso revela cómo la violencia patriarcal altera profundamente la percepción que tenemos de nosotras mismas.”

Esta dualidad entre percepción y realidad abrió un espacio para que la artista multidisciplinaria habitara su cuerpo con otra mirada, menos crítica y más acogedora.

Para Basurto, encarnar este cuerpo en tránsito implicó un doble desafío: “El entrenamiento actoral tradicional promueve captar la atención, ser interesante para el otro. Pero aquí se nos invitó a mantenernos presentes sin tratar de satisfacer las expectativas externas. Eso supone aceptar la incomodidad y comprender que el goce escénico brota de la autenticidad y la presencia genuina, no del mero entretenimiento”.