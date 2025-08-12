Ángel Vargas

Martes 12 de agosto de 2025, p. 2

En el estudio de Saturnino Herrán (1887-1918), ubicado en la calle Mesones del Centro Histórico –en cuyo costado tenía también su casa–, se gestó una visión de México que a la fecha se mantiene vigente y vigorosa.

Su nieto, del mismo nombre, lo sabe bien. “Mi abuelo veía el país como nadie. Su obra está impregnada de una dignidad y vitalidad nunca antes vista. De ahí su gran actualidad. No es pasado: es presente y futuro. No es moda ni capricho. No sirve de acicate político”, afirma.

Hoy, ese legado busca ser rescatado y puesto en valor por medio de un museo inmersivo que se propone ser mucho más que una muestra. “Queremos que la gente salga diciendo: ‘ahora quiero ver el México que él vio’”, sostiene Saturnino Herrán Gudiño, promotor del proyecto, en primicia para La Jornada.

Cineasta y director de la Fundación Saturnino Herrán AC, el también curador e investigador ha dedicado una parte considerable de sus casi 76 años –que cumple el 27 de agosto– a defender la memoria de ese excepcional artista y promover su legado, pues considera que se encuentra injustamente en el olvido.

“A la fecha es un personaje por ser descubierto, incluso mucha gente con cierta cultura no lo conoce, no se diga fuera de México. Pero ya es imposible ocultarlo, no hay manera de hacerlo.”

El primer muralista mexicano

La historia comienza en Aguascalientes, donde Saturnino Herrán nació en el seno de una familia liberal y culta. Su padre, José Herrán y Bolado, fue inventor, dramaturgo, diputado y dueño de la única librería de la entidad en aquel entonces. “Era una familia que apoyó a Juárez y la Reforma. Eso marcó todo”, refiere el nieto.

Tras la muerte de su padre, agrega, el bisoño artista se mudó junto con su madre a la Ciudad de México e ingresó a la hoy Academia de San Carlos, donde por su talento fue asignado en los niveles más avanzados y en poco tiempo se volvió docente.

“Coincidió con la renovación de San Carlos y la incorporación de maestros europeos, como el catalán Antonio Fabrés”. Sin embargo, quien se impuso en el incipiente creador como una figura decisiva fue Gerardo Murillo (Dr. Atl).

Éste “impulsó un arte mexicano monumental, alejado de la copia europea. Saturnino asimiló esa visión”, apunta Herrán Gudiño. Entre 1907 y 1910, prosigue, el joven pintor fue comisionado para copiar los murales de Teotihuacan, que se estaban deteriorando. “Eso le dio un conocimiento intuitivo sobre lo que es México”.

En 1910, participó en una exposición alternativa a la fastuosa organizada por el gobierno de Porfirio Díaz para celebrar el Centenario de la Independencia. Lo hizo con siete obras, entre ellas La leyenda de los volcanes.

“Es la primera obra que retrata el cuerpo mexicano como es. No son esos gimnastas alemanes que hasta la fecha vemos. Tiene un respeto sublime por la persona”, subraya.

La pintura fue escondida por su contenido. “Son desnudos que aluden al erotismo y la sensualidad. La pieza fue puesta debajo de una escalinata”.

Pero Justo Sierra, en ese entonces secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, quedó tan impresionado en la inauguración de la muestra que declaró que a partir de ese día los muros de los edificios públicos serían pintados sólo por artistas mexicanos, asegura el cineasta y promotor cultural.

Ése fue “el verdadero inicio” del muralismo mexicano, sostiene, “no el cuento que nos quieren vender con la historia oficial, que lo sitúa en 1922”.

Herrán Gudiño refiere que su abuelo ganó en 1914 un concurso para decorar el Teatro Nacional, hoy Palacio de Bellas Artes. Desde ese año hasta 1918 desarrolló Nuestros dioses, un proyecto de mural donde representa el sincretismo cultural mexicano.

“Es una obra a tamaño natural en la que en uno de sus lados pinta a indígenas prehispánicos y, del otro, a los conquistadores españoles, mientras en la parte central coloca al monolito de la Coatlicue devorando a El Cristo de la Sangre, de Zuloaga.