▲ La mayoría de los anuncios publicitarios en la Ciudad de México son instalados de manera irregular. En la imagen, un espectacular ubicado en la glorieta de Los Insurgentes. Foto Cuartoscuro

De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 33

La mayoría de la publicidad exterior –que abarca anuncios espectaculares, autosoportados, muros ciegos de colindancia, vallas y los llamados tótems– se encuentra instalada de manera irregular, admitió el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), Alejandro Encinas.

El funcionario señaló que los empresarios del ramo han dejado de reportar la instalación de los medios publicitarios, y juegan al “gato y el ratón” porque tienen que ubicar los que aparecen de un día para otro para emprender las acciones correspondientes.

En una reunión con dueños de la industria de la publicidad exterior, Encinas los llamó a regularizar esta situación, luego de comprometerse a que todo el proceso de registro será transparente y todos estarán incluidos.

Aseguró que habrá diálogo transparente y directo, en una mesa de trabajo abierta y pública, con el fin de regularizar sus medios publicitarios, cuya mayoría se encuentra fuera de norma y sin las licencias correspondientes expedidas por la dependencia a su cargo.