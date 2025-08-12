La mayoría están colocados de manera ilegal, señala en reunión con dueños
Martes 12 de agosto de 2025, p. 33
La mayoría de la publicidad exterior –que abarca anuncios espectaculares, autosoportados, muros ciegos de colindancia, vallas y los llamados tótems– se encuentra instalada de manera irregular, admitió el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), Alejandro Encinas.
El funcionario señaló que los empresarios del ramo han dejado de reportar la instalación de los medios publicitarios, y juegan al “gato y el ratón” porque tienen que ubicar los que aparecen de un día para otro para emprender las acciones correspondientes.
En una reunión con dueños de la industria de la publicidad exterior, Encinas los llamó a regularizar esta situación, luego de comprometerse a que todo el proceso de registro será transparente y todos estarán incluidos.
Aseguró que habrá diálogo transparente y directo, en una mesa de trabajo abierta y pública, con el fin de regularizar sus medios publicitarios, cuya mayoría se encuentra fuera de norma y sin las licencias correspondientes expedidas por la dependencia a su cargo.
También les solicitó su colaboración para lograr la certeza jurídica requerida y manifestó su disposición, y la de su equipo de trabajo, de avanzar de manera ágil y eficiente para lograr buenos resultados en ese proceso de regularización.
Señaló que si los empresarios observan algún tipo de señalamientos en la legislación actual, que agilicen la tramitación de licencias y disminuya la burocracia, la secretaría está dispuesta a analizarlos y, en su caso, proponer cambios legislativos ante el Congreso de la Ciudad de México, que iniciará sus sesiones en septiembre próximo.
Dijo que se debe actualizar la plataforma de empresas que operan este tipo de anuncios y la tramitación para agilizar las licencias que les permitan la operación regular de los mismos.
Por su parte, la directora general de Publicidad Exterior, Rocío González Higuera, presentó un diagnóstico detallado de la situación en que se encuentra cada una de las empresas, así como del impacto visual que provocan los medios publicitarios por la saturación que hay en la Ciudad de México.