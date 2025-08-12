▲ La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó ayer la iniciativa de ley del sistema público de cuidados, que busca elevar a rango constitucional el derecho al cuidado humano. Foto La Jornada

Rocío González Alvarado y Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 12 de agosto de 2025, p. 33

El Gobierno de la Ciudad de México propuso elevar a rango constitucional el derecho al cuidado humano y establecer un sistema que permita contar con la infraestructura para realizar estas tareas.

La meta es que en 30 años se logre la mayor cobertura de la población susceptible de estos servicios, señaló la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al presentar la iniciativa de ley del sistema público de cuidados y propuestas de reformas a la Constitución local que enviará al Congreso capitalino para reconocer el valor de estas tareas.

En el Museo de la Ciudad de México, la mandataria recordó que, históricamente, las sociedades han organizado la vida sobre una división sexual del trabajo profundamente desigual, asignando a las mujeres y niñas de manera casi exclusiva la responsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado.

En la conferencia regional sobre la mujer, señaló que esta desigualdad limita el acceso de las mujeres a oportunidades de empleo, educación, participación política y autonomía económica.

Las reformas propuestas incluyen modificaciones al artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México para reconocer el derecho a cuidar, ser cuidado y el autocuidado como un derecho humano “universal, ineludible, interdependiente, indivisible e indispensable para la sostenibilidad de la vida y la sociedad”.